Тихонов считает, что в составе «Спартака» нет главной звезды

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о составе московского «Спартака».

«Имеет ли состав «Спартака» проблемы? Всё зависит от требований тренера. Вот тот же Слишкович взял «Спартак» и начал играть в 5-4-1, подстроившись под тот «материал», что у него имеется. Начал плясать от обороны, и команда заиграла.

Кто сейчас главная звезда «Спартака»? Звезда – это тот, кто приносит результат, когда игра не идёт у всей команды. Думаю, в «Спартаке» сейчас такого футболиста нет. Есть Соболев, который забивает и даёт команде как результат, так и эмоции. В нынешнем «Спартаке» нет Месси и Марадоны, но есть качественные футболисты.

Мог ли звездой стать Промес? Конечно. Промес – индивидуально очень сильный футболист. Он делает результат, он делает моменты. Так что Промеса сейчас «Спартаку» не хватает. Если бы он сейчас играл вторым нападающим, команда бы сильно добавила», — приводит слова Тихонова Metaratings.

В конце февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Динамо» (53 очка).

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