Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе поблагодарил президента «ПСЖ» за период, проведённый в клубе

Мбаппе поблагодарил президента «ПСЖ» за период, проведённый в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своём уходе из французского клуба.

«Следующая глава моей карьеры будет очень захватывающей. Я собираюсь открыть для себя что-то новое. И это то, что делает меня счастливым.

Мой отец хотел, чтобы я вошёл в историю Лиги 1, прежде чем покину её. Это был долгий путь, и я рад, что проделал его. Я благодарю всех людей в клубе и президента. Буду скучать. Но я ухожу с высоко поднятой головой», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Материалы по теме
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»! Лютая концовка трансферной саги «Реала»! LIVE
Live
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»! Лютая концовка трансферной саги «Реала»! LIVE

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android