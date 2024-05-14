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Хави прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад»

Хави прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Реалом Сосьедадом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 35-й тур
13 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Ямал – 40'     2:0 Рафинья – 90+3'    

«С этой командой всегда бывает тяжело. Против них сложно создавать моменты. Кроме того, мы не ожидали, что сегодня они выйдут с пятью полузащитниками – это всегда усложняет нам задачу. Мне показалось, они хорошо играют как команда.

Мы вернулись на вторую строчку после поражения от «Жироны» и, я думаю, провели хорошую игру», – приводит слова Хави Movistar.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 35 матчей «Барселона» занимает второе место с 76 очками. На третьей строчке расположилась «Жирона» (75 очков).

Следующий матч команда Хави сыграет с «Альмерией», Встреча состоится 16 мая.

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