Чудовищная ошибка вратаря сборной Шотландии. Дзюба точно пошутил бы

В составе сегодняшнего соперника нашей сборной играет очень проблемный голкипер английского «Сандерленда» Джон Маклафлин. Он известен регулярными ошибками, за которые его невзлюбили фанаты. Последний «косяк» Маклафлин допустил в матче первой лиги (3-й английский дивизион) с «Линкольн Сити». Его команда проиграла со счётом 0:2, а на вратаря в «Твиттере» обрушился шквал критики.

Ошибка

Голкипер «Сандерленда» ошибся в эпизоде с первым голом, который был забит на 17-й минуте. В штрафную площадь последовал навес от правого защитника «Линкольна» Нила Ирдли. Маклафлин решил выйти из ворот, чтобы забрать мяч, но его опередил нападающий «Линкольн Сити» Тайлер Уокер.

После пропущенного мяча шотландский голкипер сразу же начал предъявлять претензии судье, ссылаясь на то, что Уокер нарушил правила в этом эпизоде. Рефери на недовольство Маклафлина внимания не обратил, а Уокер во втором тайме забил ещё один гол в ворота «Сандерленда».

Критика

После матча на Джона вылилось немало критики со стороны болельщиков. Поражение от «Линкольна» стало для «Сандерленда» вторым в сезоне. Фанаты потребовали, чтобы в следующем матче на поле вышел сменщик Маклафлина – Ли Бёрдж, напоминая, что шотландец не первый раз допускает такие грубые ошибки.

Спортивный журналист газеты The Chronicle Крэйг Джонс, освещающий игры «Сандерленда», написал о возможном выходе Бёрджа в стартовом составе сразу же после неудачного матча Маклафлина.



«Ещё одна ошибка Джона Маклафлина. Место в воротах для его конкурента Бёрджа крепнет», — заметил журналист в «Твиттере».

У фанатов «Сандерленда» к Маклафлину претензий тоже накопилось много. «Настало время для Бёрджа, это неприемлемая игра от Маклафлина», — пишет один из болельщиков.

Были и такие, кто считает, что команда нуждается в экзорцисте.

Тренер прислушался?

8 октября главный тренер «Сандерленда» Джек Росс, отставки которого требовали некоторые фанаты, покинул команду. На матч с «Флитвуд Таун» исполняющий обязанности главного тренера Стюарт Фаулер выпустил на поле именно Ли Бёрджа. Тот пропустил два мяча, но «Сандерленд» забил три и одержал домашнюю победу. Казалось, что просьбу фанатов тренерский штаб удовлетворил. Маклафлин не только не вышел на поле, но и вовсе отсутствовал в заявке команды на матч.

На самом деле всё куда проще — его вызвали в сборную Шотландии. Голкипер отправился в Москву на матч с россиянами. Впрочем, шансов на то, что он выйдет в стартовом составе, очень мало, последние четыре матча в воротах шотландцев стоял Дэвид Маршалл из английского «Уигана». Наверняка именно он и займёт место в воротах сегодня, а Маклафлин будет любоваться стадионом «Лужники» со скамейки запасных.