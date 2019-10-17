Агуэро разбил машину стоимостью 80 тыс. фунтов. Прямо по пути на тренировку

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. По дороге на тренировку аргентинец стал участником ДТП, в результате которого было серьёзно повреждено его авто. Сам футболист не пострадал.
Что случилось?
В то утро Агуэро ехал на своём внедорожнике Range Rover стоимостью 80 тыс. фунтов. В результате инцидента было сильно повреждено правое переднее колесо автомобиля. Сам футболист отделался лёгким испугом.
После аварии Агуэро не только отказался от медицинского обследования, но и принял участие в тренировке команды перед субботним матчем с «Кристал Пэлас».
Причины аварии пока неизвестны.
Футболист воспринял эту ситуацию с юмором и даже пытался шутить. После аварии выложил в «Инстаграме» фотографию разбитой машины с подписью: «Какое хорошее утро».
Очередная авария
Агуэро уже не в первый раз попадает в автомобильные аварии. В 2017 году без травм, к сожалению, обойтись не удалось. Он находился на пассажирском месте в такси на пути в аэропорт Амстердама, когда водитель не справился с управлением и врезался в столб. В итоге у Серхио было сломано ребро.
После инцидента врачи прогнозировали, что игрок вернётся к тренировкам минимум через месяц. Но он сделал это гораздо раньше. А уже через две недели в игре с «Бёрнли» Агуэро забил свой 177-й гол за «Манчестер Сити».
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