Защитник «Факела» Божин рассказал, что поменялось в команде после прихода Черевченко

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал об изменениях в воронежской команде после назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко. 26 апреля специалист сменил Сергея Ташуева, покинувшего «Факел» по семейным обстоятельствам.

«Изменилась тактика в первую очередь. Это опять игра в пять защитников. Стали играть попроще в каких‑то моментах. Перестали усложнять некоторые ситуации в атаке. Где‑то играем более раскованно.

Были ли мы до прихода Черевченко в кризисе? Не знаю. Если происходит четыре поражения подряд, то это можно считать каким‑то кризисом, наверное. Но, опять же, там такие поражения были… От «Ростова» пропустили в конце, возможно, была бы ничья… По большому счёту по игре проиграли только ЦСКА, остальным — так, где‑то сами ошибались», — приводит слова Божина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.