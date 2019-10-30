«Голос за щедрое вознаграждение». Россия купила домашний ЧМ?

Давно такого не было, и вот опять.

Чемпионат мира давно закончился, но разные «подробности» о получении права на его проведение продолжают всплывать до сих пор. Раньше публикацией подобного занимались преимущественно иностранные СМИ – и до, и во время, и после турнира коллеги радовали нас все новой и новой информацией. В этот раз ситуация приняла несколько иной оборот.

Телеграм-канал BlackMirror на днях опубликовал документы, в которых есть досье на чиновников ФИФА, информация, как и кого можно подкупить, а также методы, с помощью которых можно получить нужные голоса для победы в выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018. В одном из писем фигурируют несколько имен: Аркадий Дворкович, Сергей Капков, Александр Плутник (помощник Игоря Шувалова) и Александр Джорджадзе (заместитель гендира Оргкомитета «Россия-2018»).

Но основной акцент источник делает именно на фигуре Капкова.

Кто такой Капков и при чем он здесь

Сергей Александрович Капков был министром культуры Москвы, руководителем правительства Чукотки, депутатом госдумы и вице-президентом РФС по развитию. Телеграм-канал начал копать под него в конце августа этого года, приписывая ко всем прочим должностям еще одну – помощник и соратник Романа Абрамовича. Источник приводит различные документы, в которых говорится о проводимой Капковым и его сотрудниками PR-кампании в интересах российского олигарха. Там и работа со СМИ (предоставление компромата), и с правоохранительными органами, организация флешмобов и акций. Все это делалось с целью «очернить оппонентов Абрамовича», утверждает источник.

В массиве их данных (который они могут выслать по личному согласованию, если вам очень хочется изучить все переписки) есть множество файлов со значительным количеством информации на Капкова.

Последнее, что опубликовали на чиновника, — документы из архива 2010 года, в которых прослеживается участие компании Капкова в подготовке заявки России на чемпионат мира.

Что в этих документах

1.Письмо от заместителя гендиректора Оргкомитета «Россия-2018» Плутникову, Капкову и Дворковичу. В нем – файл с названием исполком-ФИФА_Шувалову.doc.

2. В этом файле содержатся «материалы по членам исполкома ФИФА» — все, что нужно знать о самых важных персонах, вплоть до образования и семейного положения. Также указано, чья заявка на данный момент кажется чиновнику наиболее привлекательной и как можно оказать на него воздействие. Платини, например, можно заинтересовать «привлекательной и значимой для европейского и мирового футбола концепцией заявки», а дополнительно воздействовать через коммерческих партнеров УЕФА. Интересный момент есть в досье на Беккенбауэра: «Советник Федор Радманн предлагает его голос за щедрое вознаграждение своих консультационных услуг».

На Джеффа Томпсона можно воздействовать через жену, а голос Мариоса Лефкаритиса купить за 1,5 млн евро. А вот Мохамед Бин Хаммам «едва ли будет готов рассмотреть финансовые условия сотрудничества» — он и так обеспечен.

И так – по всем членам исполкома.

3. Еще один документ – «Факторы успеха проекта «Россия-2018», где один из пунктов – об установлении контакта с договоренными лицами членов исполкома.

4. Имеется также сводная таблица, в которой указаны походы к некоторым членам исполкома. Снова про деньги.

5. Далее – итоги встреч. Отчет генерального директора «Россия-2018» Алексея Сорокина.

Реакция

Алексей Сорокин назвал все опубликованное полным бредом: «Раскачка непонятно в чьих интересах, даже несерьёзно это комментировать. Позвоните Сергею Александровичу Капкову, он вам со своей стороны подвердит, что ничего подобного никогда не получал, и такой переписки не было.

Мне сложно сказать, потому что я там не упомянут. Но в целом намерения кого-то покупать — это полная глупость. Мы уже сотни раз отвечали на вопросы по этому поводу со всех сторон и не прекращали это делать в течение последних десяти лет. Источник не вызывает большого доверия. Упомянуто много фамилий, но я даже не знаю, что сказать, настолько это все абсурдно».

Сергей Капков на наш звонок ответил, но сказал, что на разговоры у него нет времени.

Момент, который смущает

Ни в одном из этих документов не указано, что член исполкома все же получил деньги. Только факты, что они готовы отдать свой голос, если им заплатят – больше ничего. Либо нас ждут еще документы, которые все же покажут и докажут наличие подкупа, либо это вброс, который непонятно для чего нужен.