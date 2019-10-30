Третий вратарь «Зенита» совершил суперсейв. Головой!

У «Зенита» три матча за шесть дней – сегодня с «Томью» в Кубке России, в субботу с ЦСКА в РПЛ и в следующий вторник с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов, поэтому Сергей Семак не мог обойтись без ротации состава, даже если бы хотел во всех встречах сыграть основной.

Из твёрдых игроков стартового состава против «Томи» с первых минут вышел только Ярослав Ракицкий. В запасе остались Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун, а Артём Дзюба вообще не попал в заявку. В воротах Михаила Кержакова заменил номинально третий голкипер Александр Васютин, для которого кубковый матч стал дебютным за «Зенит». Андрей Лунёв, как и Дзюба не был включён в заявку. По словам Семака, сейчас голкипер сборной России не может нормально тренироваться из-за хронической травмы.

Известно, что Семак против участия во встречах с «Зенитом» отданных в аренду игроков. Тем не менее в Петербурге в основу «Томи» попали защитники Даниил Пенчиков, Никита Каккоев и полузащитник Дмитрий Плетнёв. Видимо, на сей раз к этой истории отнеслись спокойно из-за статуса соперника. Вообще за Томск выступают шесть экс-зенитовцев. Но Василий Запрягаев и Иван Андреев – запасные в команде ФНЛ, а Павел Киреенко травмирован.

Самый яркий момент кубкового матча на «Газпром Арене» – суперсейв Васютина, который, напомним, вернулся в родной клуб летом из норвежского «Сарпсборга 08». На 35-й минуте при счетё 1:0 он парировал удар с лёта нападающего Ислама Тлупова, бившего с двух-трёх метров. Причём голкипер отбил мяч головой! В результате томичи в «стопроцентной» ситуации заработали всего лишь угловой вместо гола.

«Зенит» быстро вышел вперёд: Смольников показал, что не собирается так просто отдавать место в основе Караваеву, и забил с передачи Мака, который заменял на острие атаки Дзюбу. После этого чемпионы России чуть-чуть, расслабились. Дошло до того, что Ракицкий пускался в дриблинг против двоих соперников в собственной штрафной, а, кроме того, случился этот потрясающий эпизод со спасением Васютина.

Кубковая встреча в Петербурге собрала 38 642 зрителя. Во втором тайме прилично заполненный стадион увидел голы Алексея Сутормина обводящим ударом, Александра Ерохина после розыгрыша углового и Олега Шатова в быстрой контратаке. Особенно красиво забил Шатов, перебросивший мяч через вратаря. Ещё в «Зените» дебютировал 18-летний центральный защитник Данила Прохин. В четвертьфинале команда Семака сыграет с «Ахматом».