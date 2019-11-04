«Монако» снова провалился. Головин был активен, но помочь команде не смог

К гостевому матчу с «Сент-Этьеном» футболисты «Монако» наверняка подходили в хорошем расположении духа. Монегаски выиграли две игры подряд в чемпионате Франции, вышли в 1/8 финала Кубка лиги и, казалось, начали постепенно поправляться.

Испортить настроение Леонардо Жардиму мог лишь вопрос, кем заменить травмированных полузащитника Бакайоко и нового лидера клуба, форварда Слимани. В итоге португалец решил в центр поля поставить Хенрихса, а в пару к Бен-Йеддеру в нападении – Кейта. Других перестановок по сравнению с предыдущим матчем Лиги 1 против «Нанта» специалист не сделал. Головин, оформивший решающую голевую в той игре, также вышел на поле с первой минуты.

У Головина ещё одна голевая. Решающая! «Монако» обыграл в гостях первый клуб после «ПСЖ».

Матч на стадионе «Жеффруа-Гишар» команды начали бодро. В первые десять минут они обменялись опасными ударами из пределов штрафной, которые едва не стали голевыми. Выстрел Хенрихса отразил Рюффье, а с ударом Буанга справился Леком.

К сожалению, вскоре темп матча упал. Монегаски больше владели мячом, но толком ничего создать не смогли. Без Слимани «Монако» смотрелось беззубо в нападении.



Российский полузащитник тоже не впечатлял своей игрой. В начале встречи Головин принимал активное участие в развитии атак своей команды, однако к концу первой половины матча потерялся на поле.



Тем не менее, второй тайм Александр едва не начал с результативной передачи. Убежав в контратаку, он сделал отличный навес на Кейта, который пробил головой с убойной позиции, но не попал в створ.



Своим шансом в нападении «Сент-Этьен» распорядился намного грамотнее, потому и повёл в счёте. На 59-й минуте в центре поля хозяева обокрали Хенрихса и разогнали контратаку, которую завершил Буанга, сыграв на добивании.



В концовке матча гости отчаянно пытались сравнять счёт, но их попытки оказались тщетны. Из раза в раз игроки «Монако» промахивались по воротам Рюффье.

Вдобавок ко всем несчастьям уже в компенсированное время монегаски лишились одного полевого игрока. За фол последней надежды судья удалил Агилара. Благодаря штрафному удару хозяева могли удвоить преимущество, но Лекомт вытащил мяч из дальней девятки ворот.



Таким образом «Монако» потерпел уже пятое поражение в сезоне и застрял на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Похоже, команда Жардима поправится ещё не скоро.



В игре с «Сент-Этьеном» Головин заметно прибавил во втором тайме, но его энтузиазма не хватило даже для ничьей. За матч Александр отметился двумя ударами, один из которых пришёлся в створ, 37 точными пассами из 50, двумя успешными обводками и одним отбором.