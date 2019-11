«Локо» не сдался и без Крыховяка. «Краснодар» снова шёл от слабостей соперника

Один из самых обманчивых статистических показателей — это удары в створ. Иногда команда может создать несколько опаснейших моментов в штрафной и даже не довести дело до ударов — это будет опаснее, чем три удара в створ от соперника с 35 метров. Однако в случае «Локомотива» и «Краснодара» статистика действительно красноречива: два претендента на Лигу чемпионов в очном матче за вторые 45 минут при ничейном счёте ни разу не попали в створ. Эту игру было очень сложно оценивать цельно, поэтому вот несколько разрозненных наблюдений.

1. «Локомотив» лучше играл на своих сильных сторонах, «Краснодар» — на чужих слабостях.

Одной из отличительных черт стиля «Краснодара» мы привыкли считать умение оттолкнуться от своей игры вне зависимости от того, как действует соперник. В нынешнем сезоне «быки» пока никак не могут вернуться к практике доминирования — это было наиболее хорошо заметно в первые 20 минут встречи с мальчиками из «Трабзонспора». Да, в итоге «Краснодар» достаточно легко победил, но было очевидно, как команде сложно найти слабости у соперника, который вышел в неожиданном составе. То, что готовилось под определённых игроков на теории, в итоге оказалось ненужным, а собственного стиля было недостаточно, чтобы перевести игру со своей половины даже в противостоянии с откровенным турецким дублем.

Против «Локомотива» было проще. Было ясно, что не сыграет Чорлука, хорошо удерживающий ширину обороны, — соответственно в штрафную «Краснодар» заходит через коридоры между крайним и центральным защитниками. Нет Баринова? Ищите моменты в зоне штрафной дуги. На разминке перед матчем повреждение получает Рыбусь и вместо него выходит Живоглядов? Нападающий чаще двигается от Живоглядова к центру обороны. Так и был забит ответный мяч.



«Локомотив» же лучше создавал привычные для себя ситуации. В первом тайме быстрой атакой для «Краснодара» была ситуация 5 vs 6 или 4 vs 5 — то есть «Локо» успевал защищаться блоком. В атаке же команда Юрия Сёмина, изящно умеющая маневрировать в быстрых атаках, достаточно регулярно создавала ситуации 3 vs 3 и даже 4 vs 3. Атака, приведшая к штрафному с голом, строилась в формате 4 vs 3 — хотя стоит оговориться, что в её начале Мариу действовал с нарушением правил.

2. Очный матч лидеров — снова осторожный.

Не первый и не последний раз в нашем чемпионате лидеры разыгрывают матч, в котором достаточно много эмоций, но не так много смелых идей. «Краснодар» и «Локомотив» в лидерах сезона по обыгрышам один в один — в очном матче количество таких ситуаций срезалось втрое относительно среднего показателя, настолько команды отказывались от риска потерять мяч. Гол Крыховяка действительно ненадолго встряхнул игру, но затем всё вернулось к выжидательному сценарию.

3. «Краснодар» часто говорит о травмах, но «Локо» и с травмированными умеет в стиль.

Почти после каждого матча «Краснодара» весной и осенью мы слышим о том, что команда понесла очень много потерь, но во втором тайме матча в Черкизово «Локомотив» показал, что это не всегда может считаться оправданием. Начав матч без ключевых игроков оси — Баринова и Чорлуки, «Локо» потерял ещё и Крыховяка, и на второй тайм вышел с абсолютно новым центром полузащиты, в который позже был вживлён ещё и молодой Куликов, опыт которого — 40 минут в Премьер-Лиге. Это никак не отразилось на стиле команды: хозяева по-прежнему старались играть в пас на своей половине поля, чтобы выманить как можно больше соперников в прессинг и из зарождающейся позиционной атаки создать быструю. Показательно, кстати, что лучший отрезок во втором тайме «Локо» выдал как раз после выхода Куликова — это возвращает нас к пункту один и неготовности «Краснодара» показывать свой футбол против неожиданного сочетания футболистов.



Да, во втором тайме «Краснодар» создал больше опасных подходов (один был по-настоящему голевым), но «Локомотив» сумел сохранить суть своей игры и с большим количеством потерь, чем у «быков». Возможно, это повод задуматься для штаба Мурада Мусаева.

4. Не нашлось игрока, который смог бы затащить матч в одиночку, как Дуглас Коста.

До нынешнего сезона у меня было два любимых индикатора, скажем так, неоднозначности матча. Первый — если комментатор начинает посреди игры перечислять следующих соперников команды: есть подозрение, что на поле ничего не происходит (в центральном матче тура соперники были перечислены). Второй — если комментатор сообщает о том, как за день до этого сыграли молодёжные составы: это значит, что на поле совсем караул (до этого сегодня не дошло). В нынешнем сезоне добавился ещё один индикатор — когда комментаторы начинают задаваться вопросом, кого могут признать лучшим игроком матча, и оба не имеют чёткого ответа на этот вопрос.



На неделе Дуглас Коста показал, как можно затащить тяжёлый матч в одиночку, и такие игры, как в Черкизово в среду и воскресенье, дают простор для того, чтобы один футболист на своём мастерстве смог бы проложить дорогу к победе. На поле такого игрока не нашлось, поэтому ничья действительно представляется закономерным исходом.