7 интересных фактов о матче «Локомотив» – «Краснодар»

В воскресенье в 19:00 «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Мы изучили статистику и обнаружили интересные факты, которые во многом отражают стиль обоих топ-клубов.
1. «Локомотив» является лидером чемпионата России по количеству контратак – 256 за 15 туров. «Краснодар» (192) – третий с конца по этому показателю. Меньше контратак в этом сезоне было только у ЦСКА (190) и «Рубина» (163).
2. Уже 16 матчей кряду «Краснодар» не забивает из-за штрафной (учитывая все турниры). Начиная с матча в Греции против «Олимпиакоса» было нанесено 243 удара.
3. «Локомотив» чаще получает желтые карточки, а «Краснодар» – красные. За первый круг РПЛ у футболистов «Локо» не было ни одного удаления. В то время как у «быков» были удалены четверо (Берг, Вильена, Кайо и Намли). При этом «Локомотив» заметно чаще фолит на желтую. Лидером по этому показателю остается Владислав Игнатьев (6 предупреждений). Всего в этом чемпионате у «Локо» – 216 фолов, а у «Краснодара» – 206.
4. У «Краснодара» и «Локомотива» в этом сезоне РПЛ одинаковый процент точных ударов (от общего количества) – 33%. Это достаточно низкий показатель. Менее точно бьют только игроки «Сочи» (30%), «Оренбурга» (31%) и «Арсенала» (32%). При этом «Краснодар» является лидером по количеству ударов (248) в чемпионате. «Локомотив» с «Ростовом» делят второе место (по 242 удара).
5. В этом чемпионате игроки «Локо» чаще забивают в левый нижний угол. 13 из 23 голов пришлись именно в эту зону ворот.
6. «Краснодар» сделал в этом чемпионате на 1220 пасов больше, чем «Локомотив». Так выглядит топ-7 по количеству передач за первый круг:
«Зенит» – 8300
«Краснодар» – 8241
ЦСКА – 7803
«Рубин» – 7608
«Спартак» – 7482
«Динамо» – 7211
«Локомотив» – 7021.
7. «Краснодар» за 15 туров 8 раз попал в штангу/перекладину. Ни одна из 15 других команд не била чаще в каркас ворот. «Быкам» дважды не везло в матче с тульским «Арсеналом». На 54-й минуте Олссон попал в штангу, а на 57-й Рамирес – в перекладину. Игроки «Локомотива» попадали в штанги/перекладины 4 раза в этом чемпионате.
*Использовались данные InStat.
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