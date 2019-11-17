Де Брёйне уничтожил сборную России даже из опорной зоны. Он лучший игрок матча

Несколько коротких замечаний для начала:



— бельгийцы даже с пятью атакующими игроками исключительно атакующей ментальности (два Азара, Де Брёйне, Лукаку, Мертенс) не изменили игровым принципам. Эти принципы: оборона в среднем блоке без агрессивного прессинга (что позволяет верхней тройке не бегать лишние метры и сохранять свои позиции); создание ситуации с лишним игроком на оси поля при начале атаки, на фланге — против обороны низким блоком; первая передача — вертикальная, если есть свободная для подбора зона;



— наши не создали никаких сложностей для Бельгии внутри их принципов (здесь мы берём исключительно первый тайм, потому что во втором тайме наши соперники откровенно доигрывали). Факт, хорошо подсвечивающий это: бельгийцы в первый раз сфолили на 65-й минуте. То есть им не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда игрок сборной России угрожает остаться без подстраховки;



— неправильно говорить только об индивидуальном преимуществе игроков соперника. Бельгия была гораздо убедительнее и с командной точки зрения — именно это определило такую пропасть в уровне на поле.

Теперь о том, что случилось в первом тайме. Конечно, вы обратили внимание на то, как часто до перерыва братья Азары принимали мяч без борьбы и терзали наш правый фланг обороны. Безусловно, Эден и Торган сыграли отличный тайм, но правильнее смотреть за тем, как создавались ситуации для братьев. И здесь нужно обратить внимание на игру Кевина Де Брёйне, который и в опорной зоне провёл выдающийся матч.



Давайте посмотрим на ситуацию в первой же атаке сборной Бельгии в матче.

Смотрите за Де Брёйне и Витселем. В момент, когда Бельгия разворачивает атаку слева направо через пас Бояты на Тоби, Витсель и Де Брёйне одновременно, как по команде, смотрят вперёд, за тем, как располагаются партнёры в атаке и соперники в обороне. Это — один из тех принципов, о которых мы уже говорили: начало атаки идёт длинной вертикальной передачей, если для подбора создаётся свободная зона. Мы ещё вернёмся к этому принципу.

Станислав Черчесов планировал обороняться компактно по длине и ширине — именно поэтому крайний атакующий игрок Ионов заходит даже на другую для себя сторону поля. Почти наверняка это был вариант игры против стандартной пары центральных полузащитников сборной Бельгии — обычно это Дендонкер/Тилеманс или Витсель/Тилеманс. В Санкт-Петербурге Мартинес отправил в опорную зоне Де Брёйне, против которого выбранный Черчесовым компактный стиль становился опасным по трём причинам.



Первая: КДБ — абсолютно лучший футболист в мире по умению оказаться внутри квадрата футболистов соперника и стягивать на себя внимание всех четырёх игроков этого квадрата, что заставляет соперника ещё сильнее сужаться. Вторая: КДБ легко умеет уходить от встречи со спины за счёт обработки мяча стопой, а затем отдаёт любую передачу. Третья: действуя в правом полуфланге при начале атак, де Брёйне стягивает игру на свою сторону поля, а на противоположной у Бельгии даже формальным защитником является Торган Азар. А перед ним — ещё и Эден. Идеально, чтобы доводить атаки до угроз.



Обратимся к ситуации с первым голом Бельгии и возьмём её задолго до удара по воротам.

Здесь Де Брёйне уже располагается так, что играть против него могут и Ионов (#20), и Зобнин (№11). При этом он продолжает движение в сторону своего любимого правого полуфланга, и если Зобнин последует за бельгийцем, то оставит свободной ось поля. В этот момент важно, что будут делать Ионов и линия обороны (должна вслед за центральными полузащитниками подниматься выше).

Ситуация, которая наталкивает на мысль о том, что наши не готовились к выходу Де Брёйне в опорную зону. После паса от свободного защитника линию обратной передачи на него перекрывает наша «десятка» Миранчук, Дзюба не даёт сыграть на Бояту, а Ионов бежит перекрывать линию передачу на третьего центрального защитника в момент, когда Оздоев играет персонально по Витселю. Опять же: это могло работать против Дендонкера, Тилеманса и даже Витселя, но не против КДБ. Лидер «Ман Сити» легко умеет уходить из подобной опеки и знает, как мыслит опорный полузащитник соперника — до команды U14 сам Де Брёйне играл в опорной зоне.



За спиной же у Зобнина остаётся огромное свободное пространство — оборона не рискнула поддерживать компактность из-за наличия четырёх игроков сборной Бельгии на передней линии.

Де Брёйне (не без удачи) справляется с атакой со спины, а между линий уже открывается Эден Азар, у которого очень много свободного пространства. Обратите внимание и на другой момент: даже если бы атака пошла не так, как в итоге завершилась, на дальней стороне поля тоже возможна ситуация с лишним крайним защитником.



Я обещал, что мы вернёмся к принципу длинной вертикальной передачи для начала атаки, если этот пас можно выполнить свободно, и есть зона для подбора. Так сборная Бельгии забила третий мяч в Санкт-Петербурге, но для начала вернёмся в март, в первый матч этих же сборных в Брюсселе, и посмотрим на этот скриншот.

Здесь Россия обороняется по другой схеме, а Бельгия использует те же принципы. Вратарь видит, что на оси поля есть дыра, которую можно использовать при подборе. Бельгия — одна из сильнейших команд (не только сборных, но и клубов, что большой комплимент) в мире при переходе из обороны в атаку, и такие свободные для подбора зоны становятся триггерами для начала быстрых атак. Наличие в составе Лукаку или Батшуайи позволяет быть уверенными, что мяч, даже если будет проигран в борьбе, упадёт внутрь свободной зоны, обозначенной жёлтым кругом. Здесь важна роль центральных полузащитников: оказываясь при длинном первом пасе между линий, они должны пользоваться секундной несогласованностью соперника и помогать партнёрам из атакующей тройки — как минимум выиграть подбор. В идеале — поддержать атаку свободным игроком из глубины.

Два крайних нападающих и два центральных полузащитника позволяют создать численное преимущество на оси поля. Начинается быстрая атака, которая приведёт к голевому моменту у Батшуайи.



Теперь в Санкт-Петербург. Вот с чего начинается третья голевая атака.

Тоби оказывается свободным и может сделать вертикальную передачу — за секунду до этого де Брёйне уже посмотрел вперёд, как и на первой минуте. На этот раз у Бельгии хорошая ситуация для того, чтобы сделать длинный пас: Лукаку ушёл ближе флангу, растягивая зону между двумя центральными защитниками, а де Брёйне оказался ровно между линий. Оздоев даже не посмотрит на седьмого номера сборной Бельгии и сразу побежит помогать забрать подбор, хотя должен был оставаться закрывать ось поля.

Как только Оздоев стартует к флангу, для КДБ открывается прямая дорога к воротам. Лукаку легко цепляется за такие мячи, остальное — дело техники.