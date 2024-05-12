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Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб из Саудовской Аравии — Санти Ауна

Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб из Саудовской Аравии — Санти Ауна
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Бывший тренер «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо получил предложение от саудовского клуба «Аль-Таавун», который намерен назначить его на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналист FootMercato Санти Ауна.

По сообщению источника, Гаттузо ещё не ответил на предложение саудовской команды и должен дать его в ближайшее время.

Последним местом работы Дженнаро Гаттузо был французский «Марсель», который он возглавлял с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Ранее Гаттузо занимал пост главного тренера «Валенсии» (июль 2022 — январь 2023 гг.), «Наполи» (2019-2021 гг.), «Милана» (2017-2019 гг.).

В турнирной таблице саудовской Про-Лиги «Аль-Таавун» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 52 очка после 31 проведённого матча.

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