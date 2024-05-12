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Стала известна сумма отступных за лучшего бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси

Стала известна сумма отступных за лучшего бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси
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В контракте гвинейского нападающего Серу Гирасси с немецким «Штутгартом» предусмотрена сумма отступных за футболиста, сообщил журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма отступных за Гирасси составляет € 17,5 млн. Контракт форварда со «Штутгартом» рассчитан до лета 2026 года. При этом Гирасси входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Милана».

Напомним, в нынешнем сезоне Серу Гирасси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Гвинеец по состоянию на сегодняшний день является вторым лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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