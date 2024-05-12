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Кордоба: в ситуации «Краснодара» неуместно говорить о тренере — мы сами отдали титул

Кордоба: в ситуации «Краснодара» неуместно говорить о тренере — мы сами отдали титул
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, могла ли смена тренера по ходу сезона повлиять на результаты команды.

«Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам. В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с января 2023 года по 13 марта 2024 года должность главного тренера «Краснодара» занимал сербский специалист Владимир Ивич. На этом посту его сменил российский специалист Мурад Мусаев.

После 28 туров РПЛ «быки» набрали 50 очков и занимают третье место.

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