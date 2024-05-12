Тороп совершал сейвы, Клаудиньо и Ерохин хватались за голову. Фото победы ЦСКА

11 мая завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре голкипера армейцев Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России по футболу.

«Славе Торопу только 20 лет? Ничего себе, молодец какой. На самом деле, он большой молодец. Мы были в нём уверены, сделал несколько потрясающих сейвов. Конечно, тяжёлый отрезок в конце получился. Тем более мы прекрасно знаем, какая у нас есть проблема мифического характера, когда мы упускаем победы. Но сегодня неплохая тенденция, что переломили перед самой важной игрой», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Лучшие фото с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.