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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может перебраться в Саудовскую Аравию — Daily Mail

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может перебраться в Саудовскую Аравию — Daily Mail
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«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии направил «Тоттенхэму» трансферный запрос относительно бразильского нападающего «шпор» Ришарлисона. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, предложение лондонский клуб ещё не получал, однако готов их рассмотреть, поскольку в предстоящее межсезонье главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу планирует значительно обновить состав своей команды. Отмечается, что саудовский клуб имеет существенный интерес к Ришарлисону, который из-за травмы не поехал со сборной Бразилии на Кубок Америки.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения, что бразильский форвард выставлен «Тоттенхэмом» на трансфер.

27‑летний Ришарлисон в текущем сезоне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 40 млн.

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