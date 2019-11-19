Это поколение сборной Италии считали слабейшим за много лет. Манчини всё изменил

Первое, что обращает на себя внимание в триумфальном пути Италии к Евро-2020, – цифры. Броские, почти кричащие. Квалификация из 10 побед подряд без единой потери очков – впервые в истории сборной. Роберто Манчини одержал 11 побед подряд – впервые в истории. В матче с Арменией забили семь разных игроков – впервые в… ну, вы поняли. Да и девять голов итальянцы в официальном матче забивают не то чтобы часто, такое раньше случалось всего два раза.

Рекордов и достижений столько, что эмоции захлёстывают даже таких скупых на комплименты людей, как Фабио Капелло и Арриго Сакки. Последний за неделю наговорил больше приятного, чем Манчини услышал в России за год. Начиная со «сборная превратилась в образец для подражания для клубов Серии А: она отказалась от угнетающего оборонительного стиля, который тянет нас в прошлое», заканчивая «Манчини – не просто тренер, он человек, который ведёт сборную в будущее». О заголовках Gazzetta Dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport можно не говорить.



Игроки тоже в восторге. Жоржиньо сравнил Италию с Бразилией и даже не имел в виду себя: «Возможно, в этой Италии есть частичка Бразилии. Мы могли бы сдерживать себя в атаке, но хотим наслаждаться игрой». Лео Бонуччи сказал, что для Италии наступила новая эпоха и назвал следующий шаг: «Достичь уровня четырёх сильнейших сборных Европы, которые доминируют много лет».



Короче говоря, эмоций столько, что успокаивать всех пришлось самому Манчини. Он похвалил игроков, сказав, что после такого отбора ему будет трудно оставить кого-то без чемпионата Европы. «Слова Сакки? Спасибо ему. Я не ожидал, что мы выиграем все матчи, хотя, конечно, у нас была цель выйти из группы. Но рекорды имеют значение, только когда выигрываешь трофеи. Теперь у нас есть полгода на подготовку».



Громкие цифры могут вызвать (и уже вызвали) неадекватные ожидания от этой сборной. Италия, конечно, прекрасна. И да, у неё была слабая группа – не по личным впечатлениям, а фактически. По рыночной стоимости игроков слабая. В группе J только две команды стоят в совокупности больше 100 млн евро. Состав Италии Transfermarkt оценивает в 800 млн, следующая по стоимости, Босния, в пять раз дешевле. Историческое достижение Финляндии – показатель силы группы. Италия набрала в отборочном турнире больше очков, чем Германия, Франция и Испания. Это значит, что Италия сильнее?



Поэтому давайте отвлечёмся от рекордов и разгромов и сосредоточимся на том, что действительно важно. Ведь Манчини удалось более существенное достижение, чем разгром Армении.

У сборной Италии больше не осталось героев. Зато есть витамины и пробиотики Манчини лечит тяжёлого пациента.

Новая сборная: оказывается, талант не нужен

В перерыве матча с Арменией на поле вышел Риккардо Орсолини, 22-летний вингер «Болоньи», которая борется за выживание, пока её тренер Синиша Михайлович сражается с раком. Через полчаса он протащил мяч в штрафную и наткнулся на ногу Оганесяна. Через две минуты после заработанного пенальти Орсолини открылся в центре штрафной и головой замкнул навес Федерико Кьезы. Это его второй гол головой во взрослом футболе. Ещё через четыре минуты уже Риккардо навесил на Кьезу, и тот забил головой. Гол, голевой пас и пенальти: так парень отметил первый вызов в сборную.

Риккардо Орсолини Фото: Claudio Villa/Getty Images

По сравнению с Орсолини атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в сборной уже давно, у него целых пять матчей. С Арменией он сделал дубль, заодно став самым молодым футболистом «Ромы», который забил в сборной.



22-летний полузащитник «Интера» Николо Барелла поменялся местами с Иммобиле и сделал рывок за спину защитникам, открываясь под пас Чиро. Он вышел один на один и забил третий гол в квалификации. А в предыдущем матче с Боснией у него два голевых паса.

Барелла, Орсолини, Дзаниоло – вы точно о них слышали, но вряд ли представляли в роли хедлайнеров сборной Италии. Помимо них 18 ноября на поле вышли Джованни Ди Лоренцо, который летом сменил вылетевший из Серии А «Эмполи» на «Наполи», Кристиано Бираги, который в «Интере» подменяет Квадво Асамоа, и Сандро Тонали, у которого всего 11 матчей в Серии А. Все они стали игроками сборной при Манчини. На их фоне Кьеза кажется звездой.



После провала 2018 года обновление напрашивалось и ожидалось, но не настолько мощное. А если настолько, то не с таким результатом. Когда поколение Де Росси и Буффона окончательно ушло, итальянцы немедленно начали надеяться на Лоренцо Инсинье, Федерико Бернардески и того же Кьезу. Это была так себе надежда, потому что в Италии принято мерить надежды масштабом личности главных звёзд. А с этим туго. 28-летний Инсинье только один раз за всю карьеру вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бернардески в «Ювентусе» на подхвате, Кьеза в прошлом сезоне вообще боролся за выживание в Серии А.

Фото: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images

Новое поколение сборной Италии можно было назвать талантливым, только если не сравнивать его с предыдущими поколениями. Но так не бывает. Поэтому кризис казался настолько глубоким: во всей стране не было видно футболиста, который способен тащить сборную.



В итоге втроём Берна, Кьеза и Инсинье забили в отборе шесть голов. Меньше, чем опозоренные предыдущим отбором Андреа Белотти и Чиро Иммобиле. А ещё оказалось, что Жоржиньо – топ-игрок, если не заставлять его бегать за мячом. Что Марко Верратти не так плох, как он выглядел при Вентуре. Что Стефано Сенси не только качественный дублёр Жоржиньо, но и отличная пара к Барелле, с которым они теперь играют в одном клубе. Главное, что в сборной нет незаменимых. Нет футболиста, потеря которого разрушит игру.



Манчини в 19 матчах, в которых он руководит сборной, вызвал в команду 59 футболистов и выпустил на поле 54. Абсурдное количество, но оно иллюстрирует два важных посыла Роберто. Во-первых, в сборную может попасть кто угодно. Необязательно даже играть в Серии А. Во-вторых, на самом деле, в стране хватает хороших футболистов. Можно с этим не соглашаться, но такой детальный смотр кадрового резерва сборной был необходим в любом случае. Заслуга тренера – что он совместил его с выполнением турнирных задач и ровно прошёл дистанцию отбора. Если вдруг Италия займёт последнее место в группе на Евро и Манчини подаст в отставку, новый тренер будет иметь отличный фундамент.

За счёт чего Манчини сделал сборную сильнее

Когда про тренера говорят, что у него нет идей (имея в виду именно тактические идеи), в 2019 году это почти оскорбление. Думаю, зря. Манчини – яркий пример тренера, у которого нет какой-то внятной концепции игры, и одновременно – яркое доказательство того, как это может приносить пользу.



Оказавшись в ситуации, когда всё нужно начинать с чистого листа, тренер подстроился под сильные стороны игроков. На это понадобилось время. Первые месяцы сборная удивляла разве что незнакомыми позициями для большинства футболистов. Но тут Роберто пригодилось умение перенимать удачные решения других тренеров. Например, у Маурицио Сарри подсмотрел способ нейтрализовать слабую игру Жоржиньо без мяча: окружить его справа и слева игроками, который выполняют большой объём беговой работы. Барелла и Верратти в роли телохранителей выглядят убедительно. Манчини перестал строить из Тонали «нового Пирло» и поставил его из опорной зоны в полуфланг. Справедливо: сам Сандро говорит, что по стилю он больше похож на Гаттузо, чем на Пирло. А если отбросить пафос – он не гениальный реджиста и не гениальный опорник, но неплохой полузащитник-универсал с качественным пасом.



Манчини убрал из старта авантюрного, но влиятельного в сборной Алессандро Флоренци (три матча квалификации с первых минут) и попробовал чередовать Ди Лоренцо с Данило Д’Амброзио – менее умелых, но более дисциплинированных игроков.

Игроки сборной Италии поют гимн Фото: Claudio Villa/Getty Images

Роберто перевёл «скуадра адзурра» на 4-3-3, потому что эта структура удобна полузащитникам и вингерам – лучшим игрокам сборной. Но он позаимствовал у Антонио Конте идею с переходом в линию нападения одного из крайних защитников и одного из центральных полузащитников. Этот приём у Конте начинается с 3-5-2, а у Манчини с 4-3-3, но заканчивается одинаково: 3-3-4 с шириной и двойным центром в атаке и двумя игрокам в зоне подбора.

Тактические задумки меняются от матча к матчу, неизменными остаются общие правила: контроль мяча, прессинг. Звучит максимально нетипично для Италии и почти романтично, но Манчини не романтичен. Да, он говорит о том, как важно, чтобы игра приносила удовольствие зрителям, но вы точно помните, что в некоторых своих клубах Манчини не считал этот довод убедительным. На самом деле, это стечение обстоятельств: с таким подбором игроков играть от атаки просто выгоднее. Но болельщики, остро переживающие позорный результат отбора на ЧМ, когда Италия не только провалилась по игре, но и играла в допотопный футбол, естественно, видят в этом контрасте стилей символизм.



Ещё одно точечное решение Манчини: возвращение Габриэле Ориали на должность, с которой он справляется лучше всего, – сплочение коллектива. Первым это качество использовал Жозе Моуринью в «Интере», сейчас его позвал в Милан Антонио Конте – с той же целью, а Манчини позволил совмещать должности в клубе и сборной. Когда Иммобиле забивал Армении, он обнимался с Беллотти: между двумя центральными форвардами идёт борьба за место на поле, но они радуются голам друг друга.

Чиро Иммобиле и Андреа Белотти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Перечисленного недостаточно, чтобы быть фаворитом чемпионата Европы, но достаточно, чтобы не терять очки в слабой отборочной группе. У Италии хватает проблем. Нет центрального защитника, достаточно надёжного, чтобы играть в паре с Бонуччи. Иммобиле и Белотти – выбор от безысходности. Смелый стиль игры требует от футболистов техники и определённых навыков в прессинге, эти качества в сборной есть далеко не у всех. Всё это должно сказаться в матчах с топ-сборными. Которые играют в такой же смелый футбол, как Италия, только дольше и с более качественными игроками. Даже 20 подряд побед не превратят Бираги в Жорди Альбу.



Поэтому 10 побед подряд в квалификации к Евро – не повод для восхищения. Хватит пары поражений, чтобы об этой серии забыли. А вот новая команда с новыми игроками и новым стилем игры, которая верит в себя (даже слишком) и играет от атаки – да, этим стоит восхищаться. Это отличная работа тренера.



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