У сборной Италии больше не осталось героев. Зато есть витамины и пробиотики

Вызывать в сборную не за заслуги, не годами по одному и тому же списку, а тех, кто лучше всего готов в данный момент – это просто или сложно? Судя по последним годам, для тренеров сборной Италии это почти невыполнимая задача. И Джампьеро Вентура, который провалился, и Антонио Конте, который скорее превзошёл ожидания, по разными причинам тащили в национальную команду одних и тех игроков, игнорируя всех за пределами своего списка. И только при Роберто Манчини, которого в «Зените» проклинали в том числе за постоянную ротацию, стало казаться, что попасть в сборную может действительно кто угодно.

Вчера Италия начала квалификацию на чемпионат Европы. Матч, безусловно, важный – и в нём сразу два дебюта. Мойзе Кин и Никола Дзаниоло впервые вышли на поле в цветах сборной, Кин – с первых минут. Риск? Манчини считает, что нет: «Талант Кина и Дзаниоло трудно не заметить, поэтому нет никакого риска, в том, что они играют. Это игроки, готовые взорваться и выйти на другой уровень».

Кин и Дзаниоло – не единственные новые лица. У Бираги, Бареллы и Пиччини на троих всего 10 появлений в составе сборной, и все дебютировали при Манчини. Поставить на правый фланг защиты игрока, который мало того, что выступает за границей (в «Валенсии»), но даже не всегда выходит там с первых минут? Для итальянских тренеров это сродни предательству родины. Для Манчини это естественно, когда Де Шильо и Флоренци не готовы.

Манчини уже изменил сборную Италии. Но этого мало С Саудовской Аравией пришлось помучиться.

Если взглянуть на состав Италии в первом отборочном матче, первой мыслью приходит ностальгическая мантра: да, не те сейчас времена. Вот раньше… Но это ошибка.

Время героев ушло

Да, Италия дала сбой. Пропустила одно поколение талантов, из-за чего за место центрфорварда до сих пор конкурируют Иммобиле и Беллотти, причём кто-то из них обречён выигрывать эту борьбу. Но хуже всего для команды не это – не заурядность новых игроков, а давящее присутствие легенд. Буффонов и Де Росси, которые видели всё и всех. Буффон выиграл чемпионат мира, играл в сборной с Тотти, Каннаваро, Пирло и Дель Пьеро – а ты Дзаппакоста, ты Дармиан, ты Иммобиле и Беллотти. Есть от чего впасть в депрессию.

Сейчас в сборной нет героев, которые определяли целое поколение. Никто не давит. Игроки экстра-класса есть: Верратти и Кьеллини как минимум, но они никогда не были главными героями сборной. У Италии новое лицо. Не самое молодое, кстати: Пиччини и Бираги по 26 лет, тому же Бернардески 25, просто новое. Мы обсудили тех, кто выходил на поле, но на скамейке было ещё больше новых имён. Винченцо Грифо, Стефано Сенси, Джанлука Манчини. Не страшно, если вы их не знаете. Под одним из роликов в Youtube болельщик спрашивает, кто такой Пиччини. Спрашивает по-итальянски – значит, он итальянец. Эту сборную не знают даже дома.

Это была не сборная Италии. Это были самозванцы У нас есть доказательства.

Почему это хорошо? Потому что Италия наконец-то перестала смотреть в прошлое, в попытках найти ответы на вопросы в легендах 20-летней давности, и посмотрела в будущее.



Отсутствие давления легендарных имён сказывается на игре. Италия бодалась с Финляндией как с равным, играла в контактный футбол и выигрывала в контактный футбол. Больше всего выигранных единоборств у Верратти (16), потом идут Баррелла и Пиччини (по 7) и только потом Родин Лод из Финляндии.

Играть в физический футбол итальянцы пытались и при Вентуре, вот только в атаке они не могли предложить ничего, кроме навесов. Эта Италия другая: с агрессивной силовой игрой она сочетает умное продвижение мяча низом. Ладно, попытки умного продвижения. Но 14 навесов за 90 минут – это немного по любым стандартам.

Достоинство Манчини в том, что у него нет никакой философии. Он прагматик. Для тактики у него есть ответственный за тактику Альбериго Эвани, для лучшего расположения игроков у него есть 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-2-2 – что угодно, лишь бы выжать из группы на поле максимум. Вчера тренер за 90 минут три раза менял формацию.

Витамины и пробиотики

Значит ли всё это, что Италия в порядке? Нет, конечно. Посмотрите на состав, как она может быть в порядке? В матче с Финляндией продвижение мяча в первом тайме останавливалось на связке Верратти-Жоржиньо. Их бесконечные пасы друг другу (у одного 104 точных паса за игру, у другого 103) оставляли вне игры Бернардески, Бареллу и Кина. Бираги и Пиччини робко открывались и недостаточно поддерживали атаку. Иммобиле может и неплох в роли столба в подыгрыше, но от центрфорварда сборной Италии всё-таки ожидаешь чего-то большего.

С техничной и меняющей темп игры Боснией у Италии точно будут проблемы. Повод для оптимизма – не качество футбола (пока сомнительное) и результат (всего лишь победа над Финляндией), а более глубокие процессы.

То, что происходит в Италии можно сравнить с процессом выздоровления. Пока что организм сборной получает витамины и пробиотики, чтобы быстрее прийти в тонус. Их вводят даже немного искусственно, потому что в последние годы их слишком не хватало. До спортивных свершений сборной пока максимально далеко. Но чтобы прийти к ним, нынешний этап просто необходим.



Уровень этой сборной неплохо иллюстрирует 36-летний Фабио Квальярелла, который был абсолютно лучшим в команде всё то время, что он провёл на поле. Но и это неплохо: Бернардески, Барелле, Политано и остальным полезно посмотреть на ветерана, который никогда не был звездой, а в 36 двумя первыми касаниями мяча (сейв вратаря и перекладина) отправляет трибуны в больницу с передозировкой адреналина.

Далеко не факт, что имена именно этого дня – главные и те самые. У Италии всё ещё есть Романьоли, Ругани и Спинаццола в защите, Флоренци где угодно и Инсинье, и даже, прошу прощения, Балотелли в атаке. И ещё один в парень в «Брешии», который попал в сборную из Серии В. В этом тоже симптом выздоровления: снова есть выбор. Если не форме один, играет другой. Очень простой принцип, хотя сборная шла к нему слишком долго.



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