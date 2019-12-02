Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

В Австрии во вратаря кидали стаканы с пивом и рыбу

Рихард Штребингер, в которого бросили пиво и рыбу
Анатолий Романов
В Австрии во вратаря кидались стаканами с пивом и… рыбой?
Это была форель, но вратарь оказался веганом.
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 16-го тура австрийской Бундеслиги между «ЛАСКом» и венским «Рапидом» болельщики хозяев устроили настоящий беспредел. В футболистов из Вены летели не только стаканы с пивом, зажигалки и монеты, но и нечто более необычное.

Форели

Больше всего досталось вратарю венского «Рапида» Рихарду Штребингеру, который в этом матче сыграл на ноль. Помимо того, что в него постоянно летели стаканы с пивом, во втором тайме с трибун прилетели две рыбы. Вратарь отреагировал на некрасивый поступок фанатов соперника с долей юмора.

«Мне кажется, это были форели. Я бы домой забрал, да вот беда, я в последнее время придерживаюсь веганской диеты», — пожимал плечами Штребингер на послематчевом интервью.

Критика в перерыве

Любопытно, что в перерыве матча президент «ЛАСКа» Зигмунд Грубер, дав интервью телеканалу SkySport Austria, раскритиковал фанатов «Рапида» и нового президента Мартина Брукнера. Он заявил, что Брукнер расстелил красную ковровую дорожку болельщикам из Вены и не замечает беспредела, который они творят.

При этом во втором тайме не с лучшей стороны проявили себя не фанаты «Рапида», а болельщики «ЛАСКа». Помимо голкипера «зелёно-белых» Рихарда Штребингера, пиво с трибун и зажигалки прилетели в сторону греческого нападающего «Рапида» и автора второго забитого мяча Таксиархиса Фунтаса.

Клуб из Вены одержал важную победу в гостях, разгромив «ЛАСК» со счётом 4:0. После 16-ти туров команда занимает четвёртую строчку (28 очков) в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, тогда как «ЛАСК» расположился на втором месте (38 очков).

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Рапид Вена •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019