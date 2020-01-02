Дзюба и Малком в большой компании, Караваев отдыхает в Дубае, Азмун отметил юбилей, Семак с женой и детьми уехал на отдых.

Как игроки «Зенита» встретили Новый год

Артём Дзюба в новогоднюю ночь собрал за столом родных и близких друзей. Ещё записал для своих подписчиков видеопоздравление.

Дуглас Сантос встретил 2020 год в кругу семьи, ведь Новый год — семейный праздник.

Вячеслав Караваев уехал в Дубай.

Вильмар Барриос, как Артём Дзюба, встретил Новый год в семье. Полузащитник пожелал всем в новом году здоровья и благополучия.

Малком 2020 год тоже встретил с большой семьей.

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97

Матиас Кранневитер поблагодарил всех, кто был вместе с ним в трудные времена и заверил, что 2020 год будет лучше.

Фото: instagram.com/mkranevitter5

1 января Азмун празднует день рождения. Сердару — 25! Свой юбилей форвард отметил на родине.

Ярослав Ракицкий встретил Новый год вместе с семьёй.

Себастьян Дриусси со своей возлюбленной.

Сергей Семак вместе с семьёй на отдыхе.

Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Эмануэль Маммана отпраздновал Новый год по стопам Дзюбы, Малкома и Барриоса — в тёплом кругу семьи.

Бывшие игроки «Зенита» Александр Кержаков улетел в Танзанию.

А это семья Вячеслава Малафеева.

Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Владимир Быстров поздравляет с Новым годом.

Фото: instagram.com/bystrik34

Константин Зырянов уже занимается спортом. Будьте как Зырянов!