Как игроки «Зенита» встретили Новый год

Артём Дзюба в новогоднюю ночь собрал за столом родных и близких друзей. Ещё записал для своих подписчиков видеопоздравление.
Дуглас Сантос встретил 2020 год в кругу семьи, ведь Новый год — семейный праздник.
Фото: instagram.com/wilkpo
Вячеслав Караваев уехал в Дубай.
Вильмар Барриос, как Артём Дзюба, встретил Новый год в семье. Полузащитник пожелал всем в новом году здоровья и благополучия.
Малком 2020 год тоже встретил с большой семьей.
Фото: instagram.com/malcomoliveira_97
Матиас Кранневитер поблагодарил всех, кто был вместе с ним в трудные времена и заверил, что 2020 год будет лучше.
Фото: instagram.com/mkranevitter5
1 января Азмун празднует день рождения. Сердару — 25! Свой юбилей форвард отметил на родине.
Ярослав Ракицкий встретил Новый год вместе с семьёй.
Себастьян Дриусси со своей возлюбленной.
Сергей Семак вместе с семьёй на отдыхе.
Фото: instagram.com/annas_secret_garden
Эмануэль Маммана отпраздновал Новый год по стопам Дзюбы, Малкома и Барриоса — в тёплом кругу семьи.
Бывшие игроки «Зенита» Александр Кержаков улетел в Танзанию.
А это семья Вячеслава Малафеева.
Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina
Владимир Быстров поздравляет с Новым годом.
Фото: instagram.com/bystrik34
Константин Зырянов уже занимается спортом. Будьте как Зырянов!
Константин Зырянов
Фото: instagram.com/zirian3
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