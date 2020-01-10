11 матчей прошедшего десятилетия, которыми Россия может гордиться

Начало 2020 года – отличный повод для подведения итогов минувшего десятилетия. «Чемпионат» не стал упускать возможность и решил запустить цикл материалов о самых значимых событиях 10 прошедших лет. Когда, если не сейчас, вспоминать о недавних громких победах, досадных поражениях, сумасшедших камбэках, невероятных поединках и событиях.

В первом материале нового цикла мы хотим вспомнить 11 матчей с участием наших клубов и национальной сборной, которыми действительно можно гордиться. Минувшее десятилетие не принесло российскому футболу трофеев на международной арене, однако значимых побед, к счастью, подарило достаточно.

«Зенит» — «Бенфика» — 3:2, 1/8 финала ЛЧ (2011/2012)

Первый матч 1/8 финала ЛЧ в феврале 2013 года для питерцев складывался непросто. Уже на 20-й минуте «Зенит» пропустил после досадной ошибки Жевнова, подменявшего Малафеева. Голкипер отбил мяч прямо перед собой, после чего Максимильяно Перейра расстрелял пустые ворота. Впрочем, уже через несколько минут Широков сумел сравнять счёт. После навеса Губочана российский хавбек удачно подставил ногу и переправил мяч в дальний угол ворот. Затем команды обменялись голами, а на 88-й минуте питерцы всё-таки вырвали тяжелейшую победу. Широков обвёл вратаря, нашёл щёлочку между защитником и створом ворот и отправил мяч точно в цель. Тем обиднее, что в ответной встрече «Зенит» пропустил два гола и бесславно вылетел из турнира.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Россия – Чехия – 4:1, групповой этап ЧЕ-2012

Чемпионат Европы – 2012 начался для сборной России невероятно. В первом матче группового этапа команда Дика Адвоката буквально уничтожила сборную Чехии с Петром Чехом, Томашем Росицки и Миланом Барошем. На 4 гола россиян наши соперники смогли ответить лишь одним. В той встрече ярче остальных проявил себя 21-летний Алан Дзагоев. Оформив дубль, полузащитник впервые заставил всерьёз говорить о нём всю Россию. После окончания поединка казалось, что наши парни с лёгкостью расправятся с греками и поляками, а затем выйдут из группы. Но, к сожалению, наши ожидания оказались нашими проблемами.

Фото: rfs.ru

Россия – Португалия – 1:0, отбор к ЧМ-2014

Под руководством Фабио Капелло во время отборочного турнира к чемпионату мира в Бразилии сборная России показывала удивительно прагматичный футбол, который помог ей занять первое место в группе. Олицетворением того стиля нашей команды стал как раз домашний матч россиян с португальцами. В Москве России удалось подловить соперника на контратаке в начале встречи. Широков вывел Кержакова один на один, а тот без проблем переиграл Патрисиу. Завладев преимуществом, россияне стали грамотно играть по счёту и в результате умудрились нейтрализовать нападение португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Фото: РИА Новости

«Атлетико» — «Рубин» — 0:2, 1/16 финала Лиги Европы (2012/2013)

Сейчас в это сложно поверить, но в 2013 году «Рубин» с Курбаном Бердыевым умудрился выбить из Лиги Европы мадридский «Атлетико», обыграв действующего обладателя трофея на «Висенте Кальдерон». Тем февральским вечером казанцы действовали на удивление хладнокровно и наказывали «матрасников» за каждую ошибку. На 6-й минуте Карадениз вывел «Рубин» вперёд после того, как Серхио Асенхо отбил мяч перед собой. Затем практически в течение всей встречи казанцы были вынуждены отсиживаться в глухой обороне. Из-за удаления Шаронова второй тайм команда Бердыева даже провела в меньшинстве. Однако казанцы смогли не только сохранить преимущество, но и увеличить отрыв от соперника. На последней минуте встречи «Рубин» убежал в контратаку, а Пабло Орбайс поразил пустые ворота. Такого задела хватило и на ответный матч. Пропустив один гол в Москве, «Рубин» вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Зенит» — «Ливерпуль» — 2:0, 1/16 финала ЛЕ (2012/2013)

Конечно, «Ливерпуль» Брендана Роджерса едва ли можно сравнить с бандой Клоппа. В тот сезон мерсисайдцы выступали в Лиге Европы и безнадёжно пытались попасть хотя бы в топ-6 АПЛ. Тем не менее даже тогда в составе «Ливерпуля» было предостаточно громких фамилий – Джеррард, Стерлинг, Суарес, Каррагер, Шкртел, Рейна. На «Петровском» против такого звёздного состава «Зенит» смотрелся очень достойно. До середины второго тайма шла равная игра, пока за три минуты питерцы не умудрились забить дважды. Сначала издали круто пальнул Халк, а затем Семак замкнул отличную передачу Анюкова. Преимущества, заработанного в России, «Зениту» хватило на ответный матч. В Ливерпуле питерцы уступили 1:3, но всё равно прошли в 1/8 финала ЛЕ.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Манчестер Сити» — ЦСКА – 1:2, групповой этап ЛЧ (2014/2015)

В сезоне-2014/2015 «армейцам» досталась сумасшедшая группа в ЛЧ с «Баварией», «Сити» и «Ромой». После окончания группового этапа ЦСКА ожидаемо занял 4-ю строчку в квартете, однако всё-таки сумел подарить болельщикам одну сенсацию. В 4-м туре московский клуб в гостях разобрался с «Манчестер Сити». В той встрече блистали Натхо и Думбия. Вдвоём они соорудили два гола. Бибрас отдавал отличные передачи, а Сейду удивительно хладнокровно реализовывал свои шансы. Несмотря на скользкий счёт 2:1, во втором тайме «армейцы» вовсе не стеснялись атаковать и заслуженно победили, предварительно спровоцировав англичан на два удаления. Неудивительно, что после окончания встречи Леонид Слуцкий сказал, что такой победой над «Сити» можно гордиться.

Слуцкий: это победа, которой можно гордиться! Главный тренер ЦСКА в эксклюзивном интервью дал оценку победе, которую «армейцы» одержали над «Манчестер Сити».

Фото: Getty Images

«Ростов» — «Бавария» — 3:2, групповой этап ЛЧ (2016/2017)

В ноябре 2016 года «Бавария» пожаловала в Ростов-на-Дону без Нойера, Видаля, Комана и Роббена, однако едва ли можно было назвать тот состав вторым. С первой минуты на поле «Олимпа-2» появились Левандовски, Лам, Рибери, Боатенг и другие звёзды. На чужом поле немцы сумели поразить ворота Джанаева дважды, а пропустили аж три мяча. Решающий гол забил тогда лидер команды Бердыева Кристиан Нобоа. Роскошным ударом со штрафного он угодил точно в правый угол ворот Ульрайха. К сожалению, победы над «Баварией» «Ростову» не хватило для выхода плей-офф ЛЧ, зато путёвку в Лигу Европы жёлто-синие заработали.

Сумасшедшая «трёшка»! Как «Ростов» победил «Баварию» «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией» и близок к тому, чтобы продолжить весной выступления в еврокубках.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» — «Севилья» — 5:1, групповой этап ЛЧ (2017/2018)

В сезоне-2017/2018 «Спартак» невзрачно начал групповой этап ЛЧ, отличившись лишь дважды в двух матчах, зато в домашней игре с «Севильей» команда Массимо Карреры устроила настоящую голевую феерию. Первый тайм красно-белые провели нервозно, уйдя на перерыв при счёте 1:1. Однако в начале второй половины игры москвичи пережили серьёзный натиск «Севильи», а затем чуть более чем за полчаса поразили ворота Серхио Рико аж 4 раза. Главным героем той встречи стал Квинси Промес. Голландец отметился дублем и сделал две голевые передачи. К сожалению, та победа стала единственной для спартаковцев на групповом этапе. Весной команде Карреры пришлось играть в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Испания – Россия — 1:1 (3:4), 1/8 финала ЧМ-2018

Победа над Испанией стала, пожалуй, самой значимой для России в прошлом десятилетии. Летом 2018 года наша сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал, взяв верх в тяжелейшем поединке. В игре с испанцами россияне не демонстрировали ничего удивительного. Наша команда просто ждала своего шанса, отчаянно защищая собственные владения. Гол Дзюбы, забитый с пенальти, стал наградой россиянам за стальные нервы и терпение. Именно благодаря характеру команда Черчесова сумела довести игру до победной серии одиннадцатиметровых ударов, в которой Акинфеев сделал блестящий сейв и подарил стране настоящий праздник.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА – «Реал» — 1:0, «Реал» — ЦСКА – 0:3, групповой этап ЛЧ (2018/2019)

В прошлом сезоне ЦСКА устроил настоящую сенсацию, дважды обыграв мадридский «Реал». В то, что на родном стадионе «армейцы» сумеют минимально одолеть грозного соперника, поверить ещё было можно, однако предсказать счёт встречи на «Сантьяго Бернабеу» не смогли бы самые безумные оптимисты. В Мадриде усилиями Чалова, Щенникова и Сигурдссона ЦСКА отгрузил трёшку «Реалу». Тогда «армейцы» сумели не только добиться невероятного результата, но и продемонстрировать удивительно красивую игру. Все голы команды Гончаренко получились на загляденье. Очень жаль, что даже такой громкий триумф не позволил ЦСКА рассчитывать на плей-офф Лиги Европы.