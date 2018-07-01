Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся!

До недавних пор у нашего брата была более или менее верная кадровая примета: если игрок приходит на предматчевую пресс-конференцию – назавтра жди в основе. Но со Станиславом Черчесовым она не работает. В Самаре компанию главному тренеру на брифинге составил Фёдор Смолов, а в Москве – Денис Черышев. И оба же спустя сутки очутились в резерве! Впору фиксировать новую традицию.

Единственного «испанца» в российской команде ждали в стартовом составе примерно все – и свои и чужие. Черчесов всех перехитрил. Странное, на первый взгляд, решение в действительности имело конкретный практический смысл. В матче с априори самым матёрым противником на турнире тренер пожертвовал одним созидателем в пользу дополнительного разрушителя. Против упоённо катающих мяч испанцев такая мера предосторожности совсем не выглядела чрезмерной. Тем самым Черчесов убил двух зайцев – уплотнил оборону и придержал в резерве игрока, которого этот конкретный соперник знает как родного. С Начо, допустим, Черышев 14 лет состоял в структуре мадридского «Реала».



Выход Кудряшова привёл к трансформации игровой модели российской сборной. Фёдор стал третьим в линии с Кутеповым и Игнашевичем. На этом подстройка команды под сильные качества гранда не закончилась. В середине поля тягучему Газинскому Черчесов предпочёл более мобильного Кузяева. Далер сформировал пару опорных с таким же трудолюбивым Зобниным. Дополнительному насыщению центральной игровой магистрали способствовали смещения с краёв Головина и Самедова. Дзюба на чужих стандартах перевоплощался в четвёртого, «внештатного» стоппера.

Свой первый пенальти он отбил в 17. Акинфеев вновь спас Россию Вы даже и не помните, как это было!

Минут 10 новая-старая система работала без сбоев. Испанцы, как и ожидалось, гоняли мяч по полю, но без особого толку. Россияне чётко перекрывали зоны и при первой удобной возможности вылетали в контратаку. Хроническая болезнь подвела в самый неподходящий момент – когда естественное стартовое волнение схлынуло, и уверенность в собственных силах начала потихоньку крепнуть. Три голевых стандарта получили мы от Уругвая. Со штрафного же на наши головы свалился первый пропущенный мяч от Испании. Заработал его Жирков, исполнил Асенсио, а Рамос вынудил ошибиться Игнашевича. В попытке выбить мяч куда угодно под жёстким прессингом соперника, старейший участник плей-офф отправил его по самому нежелательному адресу – в сетку своих ворот.



Стартовая неприятность не привела к коллективному психозу. Российские футболисты удивительно невозмутимо и достойно на неё отреагировали, продолжив дисциплинированно следовать выбранному плану: аккуратность и компактность на своей половине и агрессивность – на чужой. Головин сочинял нестандартные ходы, Самедов и Фернандес совместно рвали правый фланг, Дзюба остервенело цеплялся за все мячи, летевшие в его сторону – и не напрасно! Один из таких навесов привёл к пенальти в ворота Давида де Хеа. Будем объективны – весьма неоднозначному. То, что мяч попал в руку Пике после налёта Дзюбы, сомнению не подлежит. Другое дело, что защитник «Барсы» чисто физически не мог его видеть, находясь спиной к Артёму. Так или иначе, уверенность мистера Куйперса в своей правоте была столь высока, что он даже не стал пересматривать эпизод по видео. Дзюба заработал – Дзюба реализовал. Испанец проворчит: «Домашнее» судейство», россиянин возразит: «Заслужили!». И будет прав – Россия наработала на ответный гол, выдав фактически идеальные полчаса – со сноской на класс соперника.



Ещё раз линия обороны сборной России видоизменилась в перерыве – теперь, похоже, вынужденно. Травма – единственно возможное объяснение замене Жиркова. Оставленный Юрием фланг Черчесов перепоручил Кудряшову, а возникшую вакансию в центре заполнил Гранатом.

ЧМ-2018. РОССИЯ в четвертьфинале ЧМ-2018! Как это было Онлайн-трансляция исторического матча Испания – Россия.

Пока перестраивались, испанцы провернули самую острую за тайм с небольшим атаку с игры – «латерали» постарались. Начо отдал, Альба пробил – Акинфеев потащил.



Время Черышева наступило за полчаса до конца основного времени. Посчитав, что Начо уже достаточно «наелся», Черчесов выпустил против него, возможно, самого скоростного своего игрока. Друзья детства и бывшие одноклубники всё-таки сошлись на узкой фланговой тропе, но ненадолго. Йерро замысел коллеги разгадал и спешно бросил в бой свежего Карвахаля – тоже, кстати, давнего приятеля Черышева.



Показательно, что и последнюю замену Черчесов израсходовал на освежение передней линии. С выходом Смолова вместо Дзюбы российская атака ощутимо «полегчала», но всё равно большую часть игрового времени ей приходилось заниматься несвойственной себе работой – созданием помех противнику. С мячом испанцы практически не расставались, совершив невообразимое, возможно, рекордное на турнире, количество тактико-технических действий. Вот только эффективность этих ТТД была не слишком высока: россияне грамотно держали оборону.

Привнести изобретательность и тонкость в испанскую атаку был призван маэстро Иньеста. С его выходом забот у защитников и хавов в белых майках прибавилось. Выносливость у Андреса уже не та, что в лучшие времена, но голова по-прежнему замечательно «варит», а ноги – исполняют передачи любой степени сложности.



Долго пришлось ждать шанса на быстрый отрыв нашим. За несколько минут до конца – получили. Перехват Черышева был хорош и своевременен, пас Смолова на Головина – увы. Потенциально опасная атака осталась даже без удара. Отодвинули игру от своих ворот, дали передышку – и то дело. Когда уже в компенсированное время отбор на чужой половине поля совершил Кудряшов и увидел перед собой линию штрафной площади, он, кажется, глазам своим не поверил. Передоверил право завершающего удара тёзке Смолову. Вот он, шанс одним ударом привести в экстаз всю страну! К сожалению – неиспользованный…



Хорошо, что теперь в экстра-таймах позволено делать дополнительную, четвёртую замену. По тому, как медленно брёл Кузяев навстречу одноклубнику Ерохину, можно было понять догадаться, как же они чудовищно устали. Физически, морально. Все вместе и каждый по отдельности. Из оставшихся на поле только двое переживали дополнительное время на большом турнире – Акинфеев и Игнашевич, в том самом незабываемом 2008-м. Звучит фантастически, но именно наш суперветеран в первом дополнительном мини-тайме был расторопнее всех в центре обороны! Как он «съёл» молодого Яго Аспаса – топ-уровень!

А во второй пятнадцатиминутке и другой бронзовый призёр Австрии и Швейцарии привёл в восторг публику классным сейвом. Но самый, пожалуй, эмоционально сильный момент заключительных минут – это запасные игроки российской сборной, заводящие трибуны. Такого единения команды с болельщиками мы не видели 10 лет. А такой бури страстей в технической зоне – возможно, никогда. Когда Акинфеев на 120-й минуте выловил мяч – казалось, вся Москва взревела.



И это был ещё не финал.

Такая потрясающая история не могла закончиться банально. Только так — только серией пенальти на пике напряжения! На негнущихся ногах и пульсе за 150 ударов в минуту.

Описывать её перипетии, простите, не буду – руки дрожат. Просто перечислю героев: Смолов, Игнашевич (и тут он!), Головин, Черышев, Акинфеев. Первые четверо всё забили, а Игорь взял два удара.



Россия – в четвертьфинале! Ущипните меня, кто-нибудь!

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018