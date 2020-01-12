«Малага» уволила главного тренера из-за пикантного видео. Переписку Санчеса взломали

В Испании случилось, пожалуй, самое странное увольнение начавшегося года. Причина — пикантное видео главного тренера, которое попало в Сеть после взлома его переписок.

«Малага» уволила главного тренера Виктора Санчеса по дисциплинарным причинам в связи с нанесением серьезного ущерба клубу в результате недавних событий», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Скандальное видео

В социальных сетях несколько дней назад появилось интимное видео Виктора Санчеса дель Амо. На видеозаписи видно молодого тренера в клубной футболке и трусах. Главный трэш происходит чуть позже — через какое-то время Виктор остаётся без нижнего белья. Это и стало поводом к увольнению специалиста.



«Клуб приложил все усилия, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию дружественным путем благодаря интенсивным переговорам с Виктором Санчесом. Однако, несмотря на наши усилия, достичь этого не удалось», — объяснили в клубе.



Сам Виктор обратился в полицию с требованием наказать обидчиков. По словам тренера, видео было украдено из его личного архива и никакого отношения к футболу не имело. На данный момент он сотрудничает со следствием.

Злоумышленники вымогали деньги и просили € 20 тыс.

После того, как видеозапись оказалась в руках у вымогателей, они начали писать Виктору Санчесу, потребовав сумму в биткоинах, равную € 20 тыс. на неотслеживаемый кошелек.



Позже стало известно, что испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в распространении интим-видео. Согласно информации источника, им оказался 41-летний мужчина по имени Мигель Анхель. Интимный ролик он опубликовал в социальной сети «Твиттер».

На защиту тренера встали сами футболисты, которые аплодировали ему возле отеля, где он проживает.



Жена Санчеса тоже не осталась в стороне и выступила с заявлением: «Мы страдаем от преступления против нашей частной жизни. Это видео не должно было никуда попасть, и я осуждаю каждого, кто его распространяет, будь то социальные сети или мессенджеры».

Кто такой Виктор Санчес

Виктор Санчес родился в Мадриде и является воспитанником молодёжной команды «Реала». Заиграть в первой команде «королевского» клуба не получилось, поэтому он уехал в «Депортиво», где стал местной звездой и помог команде завоевать золотые медали. У Санчеса имеются игры за сборную — её майку он примерял восемь раз.



А вот тренерская карьера у молодого тренера не задалась: возглавлял клубы недолго, отовсюду увольнялся за неудовлетворительные результаты. Проработал в «Бетисе» полгода, а в греческом «Олимпиакосе» — полтора месяца. В актив себе Виктор может записать спасение от вылета «Депортиво».



Добавим, что это не первый случай, когда у тренера и руководства «Малаги» возникают разногласия. Санчес публично заявлял, что владелец андалусийцев Абдулла Аль-Тани и спортивный директор Ричард Шахин принимают решения без согласия главного тренера, и что они якобы «делают клуб слабее и обманывают с формированием состава», а также распродают своих лидеров: «Все покупают, а мы продаём», — говорил он.

Безусловно, скандальное видео сыграло свою роль в увольнении тренера, но не стоит забывать и тот факт, что испанцы блёкло выступают в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе. Там они занимают 16 место и идут всего в одном балле от зоны вылета. Так что, возможно, руководство просто нашло удобный повод для назревших перемен.