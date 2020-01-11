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Полиция задержала подозреваемого в публикации видео с половым органом тренера «Малаги»

Полиция задержала подозреваемого в публикации видео с половым органом тренера «Малаги»
Футбол / Испания 0

Испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в распространении видео с половым органом главного тренера «Малаги» Виктора Санчеса. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, задержанным оказался 41-летний мужчина по имени Мигель Анхель. Его задержание произошло в полдень в пятницу, 10 января. Интимный ролик он опубликовал в социальной сети «Твиттер».

Ранее Санчес сообщил, что видео с его половым органом было похищено из мессенджера. Тренер назвал себя жертвой вымогателей. Позже он подал заявление в полицию. Руководство «Малаги» приняло решение отстранить 43-летнего специалиста от работы с командой до выяснения всех обстоятельств инцидента.

В турнирной таблице Сегунды «Малага» занимает 16-е место. В активе команды 23 очка после 22 матчей.

Наставник «Малаги» прокомментировал появившееся видео со своим половым органом
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