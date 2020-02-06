Месси хочет уволить президента и дерётся с Тер Штегеном. У него всё в порядке с головой?

В «Барселоне» открытая война. Последние пару дней из стана сине-гранатовых приходят неутешительные для болельщиков клуба вести. Кажется, терпение Месси закончилось, иначе интерпретировать его действия всё сложнее и сложнее. Давайте разбираться.

Речь Абидаля

На днях спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль открыл завесу тайны испанским СМИ, как принималось решение об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.



«Наш отдел всегда должен быть готов, потому что нельзя предугадать, что может произойти. Мы вели поиск тренера в моё первое лето. Мы собирали информацию, но затем президент принял решение оставить Вальверде. Мы приняли это решение, но уже тогда понимали, что проблема не в результатах, а в том, что происходит внутри команды. Подобные решения всегда нелегко принимать, но мы начали работу по смене тренера после матча с «Реалом» (завершившегося вничью — 0:0. — Прим. «Чемпионата») 18 декабря.



Вальверде ушёл бы, даже если бы «Барселона» выиграла Суперкубок Испании. Мы наблюдали за матчами, а не за результатами. Мы следили также за тактикой и работой игроков. Я сосредоточен на подобных деталях. Многие игроки были недовольны и не работали в полную силу. Была проблема внутренней коммуникации. Между тренером и командой всегда были хорошие отношения, но есть вещи, которые я, как бывший футболист, чувствую. Я рассказал об этом клубу, и мы приняли решение».



Напоминаем, Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны», но многие игроки клуба были в недоумении от действий руководства, так как поддерживали тренера всё это время. Новым наставником команды стал Кико Сетьен. Вместе с испанским специалистом клуб одержал четыре победы и один раз уступил в чемпионате.

Ответ Месси

Лионель Месси, как мы могли убедиться по ходу его карьеры, любит справедливость. Ответ Месси на слова Абидаля не заставил себя долго ждать. В «сторис» своего «Инстаграма» аргентинец опубликовал следующие слова:



«Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех.



Мне, честно говоря, не нравится говорить такие вещи, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. Игроки ответственны за то, что происходит на поле. Мы являемся первыми, кто признаёт это. Те люди, которые принимают решение по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность».



Так Лионель дал понять, что в клубе между руководством и игроками не всё гладко. Именно с этой «сторис» началась открытая война в каталонской команде.

Встреча Бартомеу с Абидалем и Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу человек далеко неглупый, босс почувствовал, что пахнет жареным и уже на следующий день провёл срочную встречу с Месси и Абидалем. Если верить испанским СМИ, Бартомеу хотел разрешить конфликт между спортивным директором и капитаном команды, не принимая серьёзных решений. Разговор длился около двух часов, выслушав аргументы оппонентов, Бартомеу принял решение не отправлять француза в отставку. То есть, пошёл наперекор главной звезде.

«Барселона» еле избежала разгрома на «Месталье»! Зато мячом владела очень долго Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.

Чего хочет Месси?

Месси, естественно, отреагировал.



Как сообщают СМИ, аргентинец теперь хочет, чтобы Бартомеу покинул свой пост. А на тренерском мостике аргентинец хотел бы видеть бывшего партнёра по команде Хави Эрнандеса, в настоящее время занимающего должность наставника катарского клуба «Аль-Садд». С Хави «Барселона» вела переговоры нынешней зимой, но легендарный испанец согласился возглавить команду только летом. Это, кстати, ещё одна претензия от игроков в адрес руководства. Хави можно было подписать летом, а оставшуюся часть сезона доработал бы Вальверде — подобное развитие событий было бы близко большинству болельщиков, и, по разной информации, многим игрокам «Барселоны».

3 вещи, которые «Барселоне» нужно улучшить уже сейчас Сетьен наладил контроль мяча. Перечисляем вещи, которые нужно наладить теперь.

Очередной конфликт, но уже на тренировке

Отношения между игроками в клубе желают оставлять лучшего. Если доверять испанским СМИ, после поражения «Барселоны» в рамках чемпионата Испании от «Валенсии», на тренировке «каталонцев» вспыхнул конфликт, главными героями которых стали недовольный Месси и голкипер команды Андре Тер Штеген. Одноклубники не поделили спорный мяч, после чего произошла стычка и конфликтная ситуация.

Месси может перейти в «Манчестер Сити»?

На фоне конфликта в «Барселоне», времени зря не теряет английский «Манчестер Сити». По данным ESPN, чемпион Англии планирует подписать Лионеля Месси, если тот решит покинуть сине-гранатовых.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.



«Манчестер Сити» хотел заполучить Месси ещё пару лет назад, тогда фигурировала сумма в районе 250 млн евро.



О возможном уходе Лионеля Месси высказались легендарные личности клуба.



Франсиско Хосе Карраско сказал следующее:



«Месси чувствует себя не в своей тарелке. За все годы, что я за ним наблюдаю и наслаждаюсь его игрой, он впервые выглядит так, будто одной ногой вне клуба. Мне никогда не приходилось говорить такое ранее».



Хосеп Гвардиола тоже не остался в стороне горячей темы:



«Трудности «Реала» после ухода Роналду? Это неизбежно, потому что такие футболисты крайне важны. Когда Месси покинет «Барселону», клубу тоже понадобится время на адаптацию. Эти парни забивают по 40-50 голов за сезон, так что подобные последствия неизбежны».