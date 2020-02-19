Тухель пытался замаскировать плохую оборону Неймара, но это почти невозможно

«Я не жалею. Я должен принимать решения и беру на себя ответственность. Никто не знает, что могло случиться, если бы мы играли с другой системой». Томас Тухель во флеш-интервью после матча в Дортмунде поймал ожидаемые вопросы по тактике. Немецкий тренер пару месяцев назад придумал хороший вариант, при котором на поле одновременно находятся лучшие атакующие силы «ПСЖ». И сам отказался от него перед первым же матчем плей-офф Лиги чемпионов.

Икарди отправился на скамейку, одного игрока на передней линии в пару к Мбаппе не хватало регулярно, а ди Мария постоянно оставался в полупозициях между местом, где должен находиться второй форвард и позицией правого крайнего нападающего. В итоге аргентинец завалил игру — а ведь именно он был, возможно, главным бенефициаром перехода на 4-2-2-2, получая свободу в игре вторым темпом. Неймар, получивший при стандартной зимней схеме «ПСЖ» все нити игры в свои руки, вынужден был и начинать атаки, и пробовать завершать.

Эрлинг, ты человек или машина? Холанд снова выдал суперматч — положил два «ПСЖ» Парижане ещё легко отделались в Дортмунде.

Решение о переходе на 3-4-3, да ещё и с одним опорником-разрушителем, принималось, судя по всему, исходя из двух взаимосвязанных вещей. Первая: Мбаппе и особенно Неймар не считают нужным активно обороняться, поэтому правильнее держать в остаточной обороне как можно больше сил, чтобы не получить контратаку. Вторая: контратаки у Дортмунда очень мощные, а с приходом Эрлинга Холанда — тем более. Таким образом, нужно было хотя бы попытаться замаскировать отсутствие главных звёзд в коллективной обороне.

Но в итоге это не удалось, и первый гол «Боруссии» — великолепная иллюстрация того, как можно использовать отказ одного или двух игроков помогать команде. Дортмунд ещё в первом тайме использовал Акселя Витселя ближе к фланговым зонам для выхода из обороны (в таком случае одному из опорников Парижа приходилось бы или оставлять Витселя спокойно принимать мяч, или бросать свою зону, делегируя все оборонительные полномочия одному Верратти) — а во втором это стало получаться довольно регулярно.



Возьмём ситуацию ровно за 24 секунды до гола «Боруссии».

Париж только что потерял мяч, но Неймара это не слишком волнует: он отворачивается от эпизода и что-то успевает сказать Мбаппе. Витсель и Гейе пока на своих местах, и для гостей ещё нет ничего непоправимого.

Спустя десять секунд проблема становится опасной. Витсель утянул за собой опорного полузащитника, и Верратти нуждается в помощи. Он один остаётся на оси поля против быстрого Санчо и хорошо действующего под давлением Джана. Неймар должен хотя бы обернуться и разобраться с Верратти, как и с кем играть, но бразилец гуляет по полю пешком и не смотрит назад.

Здесь уже можно заводить катафалк. Верратти в панике разрывается между Джаном и Санчо, в итоге решает не атаковать в приём или понимает, что не успеет. Это большая проблема, потому что параллельно Геррейру освобождает коридор для передачи на Холанда — но итальянец не может этого видеть, потому что с последней надеждой смотрит на Неймара. Никакого отклика: бразилец соизволил развернуться и видит свободного Санчо, но продолжает смотреть футбол, стоя на месте.

Дальнейшее развитие эпизода эффектнее всего заметно на повторе после гола: только так Санчо и Неймар помещаются в одном кадре, и вы сами можете оценить, какое между ними теперь расстояние. Верратти так и остался брошенным между игроками «Боруссии» до конца эпизода, и он не помешает Геррейру нанести удар, который подкорректирует Холанд.

Переходом на три центральных защитника Тухель, вероятно, пытался избежать ситуаций, где такая пассивность Неймара может привести к быстрой опасности у ворот Кейлора Наваса. Проблема в том, что бразилец так обороняется достаточно регулярно, а с обратной стороны Париж получил минус одного футболиста при атаке, делая блеклой игру Мбаппе (как единственной девятке ему сложно, по-настоящему хорош был минут семь в середине второго тайма) и ди Марии (вообще не собирал свободные зоны между линий, которые оставляют ложными рывками Мбаппе и Икарди в паре).



И самое неприятное для Тухеля, что причина проблемы снова состоит в том, что при выборе плана он вынужден ориентироваться в первую очередь на одного футболиста.