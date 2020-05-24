Футбол на «Химках». Как грызут народные деньги

Начну с инсайдов.



Владелец Fix Price Сергей Ломакин готов полностью финансировать «Химки» в РПЛ. Взамен он требует смену названия – предлагается вариант «Родина», а также полный контроль за функционированием клуба. Условия жёсткие. Правительство Московской области отказывается.

Также известная букмекерская контора предлагает «Химкам» спонсорскую помощь в размере 150 миллионов рублей – это чуть меньше половины прошлогоднего бюджета команды. При этом компания хочет взять под свой контроль работу пресс-службы. Правительство Московской области отказывается.



Ситуация складывается так, что «Химки» могут остаться без поддержки и опуститься в ФНЛ. Или в ПФЛ, если финансирование будет сокращено.

А теперь – о российском футболе

Знаете, что там умеют лучше всего?! Кажется, что грызть бюджетные средства. Мы не будем трогать газпромовский «Зенит», железнодорожный «Локомотив». Это вроде как некие нацпроекты, которые должны удовлетворять потребность населения в болении за русские команды в еврокубках. Да, на такие игрушки на дистанции тратятся миллиарды долларов, но хоть какую-то функцию клубы выполняют и даже что-то зарабатывают. Поговорим лучше о том, что ближе. О ФНЛ. Первой лиге. Её почти не смотрят. На неё почти не ходят. Она почти не зарабатывает. Но она как вирус вгрызается в региональные бюджеты, сжирая миллиарды рублей в год.



Причём сжирая с парадоксальным бессмыслием. Возьмём футбольный клуб «Химки», который живёт на деньги Московской области. Примерный годовой бюджет команды в ФНЛ – 350 миллионов рублей. На эти деньги клуб вроде как прославляет регион и мотивирует детей заниматься спортом.



И вот внезапно, во многом благодаря коронавирусу, «Химки» занимают второе место в ФНЛ и выходит в РПЛ. Получается, что сработало! Местные смогут ходить на Акинфеева, Дзюбу, вокруг спорта будет создаваться новая городская культура. Значит, вваливали миллионы не зря. Тем более Премьер-Лига – это ещё и шанс заработать.



Но нет!



Министр спорта Московской области Роман Терюшков делает следующее заявление: «Ситуация тяжёлая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков. В такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-Лигу мы бы не хотели. Если получится утвердить до конца мая финансирование — будем играть в Премьер-Лиге, если нет — останемся в ФНЛ».



Вроде бы всё правильно, но к господину Терюшкову тут же возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна была команда?! Зачем вы вываливали 350 миллионов в год и будете вываливать дальше в ФНЛ, если вам не нужна РПЛ?! Цель – это чтобы 1000 человек захаживала на ваши матчи? Или цель – освоение средств? Может, закроетесь тогда вообще? Или заявитесь в турниры любителей, а оставшиеся миллионы переведёте туда, где вместо полей развалины!

День Победы. Но что стало с моей Родиной Егоров – о родной деревне, где было остановлено наступление немцев на Москву.

Но не будем слишком ругать Терюшкова. Клеймить власть действительно проще простого. Давайте попробуем понять, почему министр так говорит. Но сначала, разберёмся в одной вещи.

На что идёт бюджет «Химок»

Итак, у нас 350 миллионов.

1. 80 процентов – зарплаты игрокам, руководству и тренерскому штабу. Лидерам 600-700 тысяч. В среднем – 400. Это примерно 250 миллионов.

2. Примерно 10 миллионов – это транспорт и жилье. Перелеты, автобусы, гостиницы. ФНЛ ведь самая большая по географии лига – от Калининграда до Владивостока. Следующие пункты расходов примерно равные.

3. Стадион, пожарные машины, скорые, поля.

4. Академия.



5. РФС: взносы, штрафы, отчисления.



6. Прочие расходы: питание, экипировка и так далее. 7. Трансферы, но в ФНЛ их нет. Так что назовём этот пункт: «Компенсации за подписание игроков и агентские».



Но, может, хоть какая-то часть денег возвращается?



1. Да, 2-3 миллиона выделяют ФНЛ и её спонсоры.

2. Ещё пара миллионов – доходы от продажи билетов.



Вот и всё – так 350 миллионов рублей и исчезают.



И здесь возникает другой вопрос:

«А что было бы в РПЛ?»

За исходную сумму возьмём тот же самый бюджет – 350 миллионов рублей. Зарплаты – 80 процентов.



Скажете, что это невозможно? Что игроки не продлят контракты на два года? Что скажут: «Нет, мы лучше за те же деньги полетаем с владивостокским «Лучом»?



Нет, не скажут. У них нет выбора, это во-первых.



Во-вторых, есть родители, которые смогут смотреть за сыном в РПЛ.



В-третьих, есть девушки, которым ты сможешь показать, как забиваешь Акинфееву.

В-четвёртых, существуют, наверное, и какие-то амбиции. Ведь РПЛ – это шанс быть на виду, шанс понравиться если не «Спартаку», то «Уфе», тульскому «Арсеналу». Перед глазами же есть пример Александра Соболева, который недавно пылил в «Енисее», а сегодня получает контракт на 1,5 млн долларов в год.



«Химки» — это шанс для игроков, особенно молодых. Так что на 500 тысяч в РПЛ они вполне смогут играть.



Остальные расходы остаются прежними. Да, возить с основой придётся и молодежку, но перелетов в Премьер-Лиге намного меньше, а до трети стадионов из Химок можно доехать хоть на самокате.



Конечно, несколько футболистов придется подписать, но так как желающих будет немало, то допрасходы составят около 50 миллионов рублей. Плюс необходимо будет нанять достойную пиар-команду, чтобы завалить контентом все площадки: СМИ, блогеров, «инстаграм», ютуб – «Химки» обязаны стать самой открытой и медийной командой лиги.



Да, теперь бюджет вырастает до 400 миллионов, но давайте посчитаем прибыль.

1. 40 миллионов — доходы от телевидения, РПЛ и спонсоров.

2. 40 миллионов – по самым скромным подсчётам – это годовые доходы от продажи билетов на «Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Зенит» (стоит просто задрать ценник).

3. Букмекеры уже предлагают 150 миллионов – и это не предел. И даже если не сейчас, то чуть позже, при нормальной медийной работе, можно будет вновь привлечь Сергея Ломакина. И это тоже не меньше 150 миллионов.

4. Продажи. «Чертаново» уже заработало больше 100 миллионов рублей на продаже воспитанников – Умярова, Глушенкова, Зиньковского. Причем парни приходили из ФНЛ, а в РПЛ ценник может быть выше.



При скромных подсчетах «Химки» в РПЛ, используя областные мощности, могут стать окупаемыми.



И теперь уже вернемся к теме:

«Почему же господин Терюшков говорит о ФНЛ и готов сжигать миллионы там?»

Да всё просто. Потому что советники, менеджеры и футбольные люди никогда не объяснят ему, что клуб может грызть в РПЛ те же 350 миллионов, что и в ФНЛ.



Они скажут другое: «Господин Терюшков,

1. Повысить зарплаты надо будет вдвое! Это же Премьер-Лига!

2. Надо обязательно купить игроков с опытом РПЛ.

3. Как без легионеров?!

4. А ещё агентам, посредникам – всем, всем, всем!

5. Вы же не хотите, чтобы «Химки» опозорились?!



И в глазах министра спорта футбол может выглядеть выгребной ямой, наполненной деньгами, которую закатывают в асфальт. Сейчас, при короне, такого даже чиновник позволить себе не может.



Но если Терюшков рискнёт с РПЛ, то система сломается.



С того момента будет сложно дать игроку зарплату в миллион, а потом распилить его в первой подворотне.



Будет сложнее с посредниками, которые помогут провести обнал и сделать деньги не областными, а уже твоими!



Но вряд ли «Химкам» позволят так сделать. Для сравнения.

Приведём пример «Чертаново»

Там бюджет ещё ниже, чем у «Химок», но с РПЛ это не помешает. Ведь



1. Город Москва, как владелец клуба, готова давать «Чертаново» БСА «Лужники».

2. Летать надо будет меньше, молодёжный состав уже есть.

3. Игроки на первых порах, ради мечты, готовы получать в РПЛ 200 тысяч рублей.



И вот сейчас «Чертаново», которое набирает столько же очков, сколько и «Химки» и занимает третье место только по дополнительным показателям, лишается любых шансов играть в РПЛ.



Ведь помимо остановки и фиксации положения в ФНЛ РФС ещё и отменяет стыковые матчи. Но и это ещё не всё. В случае отказа «Химок» «Чертаново» всё равно не выйдет на лигу выше – ведь футбольные власти решили, что там останется 15-я команда РПЛ. Это решение — нонсенс. Оно не только нарушает спортивный принцип, но также может спровоцировать влиятельных людей российского футбола на определённые договорённости с «Химками».



Получается, иметь в РПЛ бюджетный «Ахмат» с его зарплатами в сотни миллионов рублей или такие же бюджетные, контролируемые агентами «Крылья» футбольным властям России выгоднее.



Почему так? Есть подозрение, что если ребята с зарплатами в 200 тысяч начнут обыгрывать миллионеров, то система российского футбола изменится навсегда. Тогда где-то в правительстве поймут, что в средних командах РПЛ люди готовы играть совсем за совсем другие деньги.



Тогда агент, при всём уважении, не выбьет для тогда не забившего ни одного мяча в РПЛ Георгия Мелкадзе контракт на несколько сот тысяч долларов.



Тогда нечего будет насыпать агентам. Но агентам-то ладно. Но как реагировать, что посредникам, которые просто шли мимо, могут прилетать по 2 миллиона доллара комиссии за трансфер.



При такой системе в нашем футболе грызунам нечем будет питаться. Напротив. Придётся устраивать шоу, выдумывать талисманов, становиться привлекательными для спонсоров. Придётся работать, трудиться за каждую копейку и развивать свои проекты — а к этому у нас вряд ли кто-то готов.



А ещё футболистам придется уезжать в Европу, где им будут платить больше денег – сообразно экономическому положению и бизнесу, надо полагать.



Да, многие скажут, что мы сочиняем это из зависти. Но, опять же, нет!



Просто если бы наш футбол зарабатывал как английский – никто не был бы против таких зарплат.



Если бы деньги спускал арабский шейх или частный бизнесмен, как Галицкий – мы бы не имели права обсуждать миллионы на посредников. Хочешь – твоё дело. Только Галицкий заботится о своих деньгах и своём проекте, а люди, сидящие на бюджете, его тратят.



Да и не об этом сейчас.



Просто в стране, где зарплата водителя скорой — 20 тысяч, где нет денег на вертолётные выплаты населению в период коронавируса, где надбавки не доходят до медиков месяцами, где развалены стадионы, а часть страны играет в мяч по колено в грязи — бюджетник, вроде футболиста «Химок», не должен кривить лицо из-за зарплаты в 500 тысяч. Он должен быть счастлив таким деньгам.



Потому что любая другая его реакция – это презрение к народу. Потому что бюджетные откаты агентам – это презрение к народу. Потому что миллиарды народных денег на футбол – тоже презрение к народу. Ведь, играя, мы обворовываем своих людей.



К чему это я? Надеюсь, «Химки» всё-таки сыграют в РПЛ. За частные деньги или за 350 миллионов, а не за миллиард.



Достаточно. Русской футбольной империи пора умереть.