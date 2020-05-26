10 историй про Гинера. Отучал от азартных игр, отговаривал от бизнеса, отшивал агентов

Гинеру 60. Треть жизни он «армеец». Если где-то в футбольном социуме России и существует культ руководящей личности (без негативных коннотаций), так только в красно-синем сообществе. Своего президента «армейские» болельщики — редкое по нынешним временам явление — чтут и уважают. По-свойски называют в соцсетях дядей Женей. Потому что современный ЦСКА, ЦСКА XXI века, при всём почтении к славной клубной истории, построил Гинер. И в прямом (база, стадион), и в переносном (вес в РПЛ) смысле.



По случаю юбилея Евгения Ленноровича собрали десяток историй от (про) его бывших и нынешних подчинённых. Десять характерных штрихов к портрету самого эффективного футбольного менеджера страны (20 трофеев – подтверждение), которые позволят лучше понять, в чём сила Гинера.

Ещё в 2001-м пообещал болельщикам новый стадион – и построил его

Закладка камня стадиона ЦСКА Фото: «Чемпионат»

У Евгения Гинера давно сложилась репутация мужчины делового, конкретного, слов на ветер не бросающего. Но этот образ сформировался не сразу – в 2001-м 40-летний предприниматель был человеком-загадкой для спортивной тусовки. Оттого и его грандиозные планы многие воспринимали со скепсисом. Андрей Соломатин подтвердит.



«Вспоминаю, как сидели на базе, кажется, после похорон Перхуна, — рассказывал нам бывший защитник, а теперь рьяный фанат красно-синих. — Евгений Леннорович рассказывал, что скоро у нас будет свой «армейский» самолёт, на котором мы будем летать. Свой стадион, на котором будем играть. Да, сроки затянулись. Но когда я присутствовал на матче открытия, вспомнил эти слова. По-хорошему завидовал ребятам, которые этого дождались. Эмоции переполняли настолько, что сложно передать словами. Для Гинера было делом принципа довести до конца начатое. «ЦСКА всегда будет первым» не просто так поют. При нём клуб всегда будет бороться за высокие места, в клубе исключены «непонятки». Порядок превыше всего».

«Гинер сказал: «Приезжай, сыграем в любую игру, в какую захочешь». Я всё понял» Огненное интервью с бывшим защитником «Локомотива» и ЦСКА – о большой игре и страшной игромании.

Дал Садырину доработать фактически до конца жизни

Переходной 2001 год получился кошмарным для «армейцев». Дело не только и не столько в итоговом седьмом месте – все турнирные цифры померкли на фоне двух настоящих трагедий. В конце лета команда проводила в последний путь талантливого вратаря Перхуна, а 1 декабря – тренера Садырина. Павла Фёдоровича уже сжирала изнутри смертельная болезнь, а гибель подопечного только ускорила печальный финал. В этой ситуации успешный бизнесмен Гинер, которого в делах отличали холодный расчёт и железная хватка, повёл себя максимально деликатно, по-человечески.



«Если Пал Федорыч что-то решил – не переубедишь, — рассказывала жена Садырина Татьяна Яковлевна. — В тот год ему было лучше поберечься, восстановить силы. Но об отдыхе даже слышать не хотел. Повторял: «Без футбола я умру». Невероятно волевой, мужественный человек. Благодарна Гинеру, который сразу сказал: «Садырин будет работать, сколько сможет». И он до конца оставался с командой».



Александр Кузнецов подменил коллегу лишь на исходе сезона, когда тот уже чисто физически не мог продолжать работу. Вот как он описывал пришествие Гинера в футбол коллеге из «Матч ТВ»: «В первый же год создал в ЦСКА доброжелательную и чёткую обстановку. Кто бы из ветеранов ни обратился — всем помог: пенсии, операции, замена суставов».

Отбил у Соломатина желание «раздевать» одноклубников за карточным столом

Футболисты по натуре своей азартные люди, и многие – не только на зелёном поле. До распространения технических гаджетов основным способом досуга в командах считались карты. У некоторых эта страсть приобретала опасные формы, а кого-то и вовсе доводила до лудомании. В гостях у «Чемпионата» защитник Соломатин честно признал, что долго и мучительно преодолевал эту зависимость. А вот попытки «нагреться» на сослуживцах по ЦСКА жёстко пресёк Гинер.



«Это я «Локомотив» на карты подсадил, — свидетельствует Андрей. — Когда я пришёл в команду, первым делом узнал, кто играет. Вклинился к ним. В ЦСКА была небольшая компания тех, кто играл. Меньше, чем в «Локомотиве». В сборной на ЧМ-2002 играющих семеро было – на четыре места. Кто успел, тот и сел. В ЦСКА была одна история. На сборах в Марбелье как-то сел перекинуться в карты с новичками – Игнашевичем, Алдониным. Не на фантики, естественно. Не знаю, как уж просочилась информация об этом, точно не от ребят, но дальше было следующее. Поиграли, вышел, звонок: «С вами Евгений Леннорович хочет побеседовать». Переключают. Говорю: «Да, Евгений Леннорович». И слышу: «Андрей, если хочешь поиграть – приезжай после сбора ко мне в офис. Я с тобой в любую игру сыграю, какую захочешь». Два раза мне повторять не пришлось – я всё понял и уяснил».

Оплатил расходы на лечение Мандрыкина после страшного ДТП

Владимир Габулов, Евгений Гинер, Валерий Газзаев, Игорь Акинфеев и Вениамин Мандрыкин (внизу) Фото: из личного архива Вениамина Мандрыкина

ЦСКА неспроста позиционирует себя как «семейный», а следовательно, достаточно закрытый клуб. Здесь с подозрением относятся к посторонним, зато своих, как правило, не бросают в беде. Убедиться в этом мог Вениамин Мандрыкин. К тому времени, как вратарь угодил в страшную аварию, уходя от погони патрульной машины ГИБДД, он уже три года не появлялся в составе ЦСКА и числился в клубе только де-юре – де-факто ходил по арендам. Тяжёлые травмы приковали Мандрыкина к больничной койке. Несмотря на очевидную неправоту игрока в этой истории, Гинер проявил гуманность к нему, оплатив дорогостоящее лечение.



«Евгений Леннорович взял на себя все траты, — рассказывал Вениамин нашим коллегам из «Спорт-экспресса». — Вы не представляете, что это за суммы. Чтоб доставить меня на специальном самолёте из Брянска в Москву, держать в реанимации… Как мне сказали, если не по квоте попадаешь в НИИ Бурденко, за каждые из первых десяти суток платишь по 30 тысяч рублей. Дальше – по 20 тысяч. Провёл я там около десяти месяцев. Плюс мини-операции для дыхания. Оплачивал всё Гинер. Сразу же написал гарантийное письмо от футбольного клуба».

Отговорил Игнашевича от рисковых инвестиций

Евгений Гинер надевает медаль Сергею Игнашевичу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Многие футболисты по ходу карьеры инвестируют заработанные средства в те или иные проекты – единицы делают это грамотно. Один из самых рассудительных спортсменов России, Сергей Игнашевич, прежде чем открыть собственный бизнес, спросил совета у старшего товарища, своего начальника. Впоследствии защитник с благодарностью вспоминал «семинар Гинера».

«Очень его уважаю, — подчеркнул когда-то Игнашевич в интервью для «СЭ». — Один разговор не забуду. Едва я перешёл в ЦСКА, попытался с другом организовать бизнес. Хотели выкупить помещение в центре Москвы, отремонтировать и сдавать в аренду. Я отправился к Гинеру, чтобы договориться о кредите в его банке под небольшой процент. Часа три просидели. Он не только дал понять, что думает о моём проекте, но много рассказывал о своих делах. От идеи с помещением отговорил. Разъяснял, как футболисту лучше тратить деньги. Во-первых, аккуратнее подходить к людям, которые окружают. Во-вторых, не затевать бизнес, если его нужно тщательно контролировать».



Вот как объяснил свои рекомендации Игнашевичу сам Гинер: «Когда игроки хотят вложить куда-то деньги, первым делом обращаются за советом ко мне. Пока ни один вариант не вызвал у меня доверия. Сразу видно, что ребят хотят надуть либо втянуть в какие-то аферы».

Требовал не привозить в ЦСКА «Левандосов», но препятствовать трансферу Кака в «Милан» не стал

Гинеру потребовалось время, чтобы вникнуть в тонкости нового для себя – футбольного – бизнеса, разобраться, что как работает. Он не стал отдавать все спортивные вопросы на откуп «профильным специалистам», а сразу стал активно погружаться в тему, не стесняясь задавать вопросы.



«Ему нужен был человек рядом, который всё расскажет о футболисте, — излагал в «СЭ» предысторию своего появления в клубе Виктор Панченко. Например, спрашивает: «Он левша или правша?» – «Двуногий!» – «Таких не бывает». Я отвечаю – бывают! Гинер смотрит на меня: «Поспорим?» – «С вами спорить – себе дороже…» – «Хорошо! С какой ноги пенальти бьёт?» – «Не бьёт он пенальти». Вот такие разговоры. Но я не знал, что всё придёт к 47 пунктам. Зато помню, как выясняли: сильно ли вырастет Акинфеев? Какого роста родители? Расположен ли к полноте? Возили то ли в Швейцарию, то ли в Германию на анализы. Те показали – прибавит пять сантиметров. Так и случилось».



А вот любопытная деталь от бывшего футболиста, селекционера ЦСКА в середине 2000-х Олега Ширинбекова (из интервью «Матч ТВ»): «Главную рекомендацию Гинер дал с юмором: «Есть такие греческие футболисты по фамилии Левандос. Они нам не нужны». И отправил меня на молодёжный турнир в Швейцарию. Перед моим вылетом оттуда – звонок Гинера: «Ну что, есть интересные ребята?» – «Нет, одни Левандосы».



О сорвавшихся трансферах футбольные менеджеры обычно рассказывают неохотно (как ни крути, минусик в профессиональную карму), но случай с Кака и ЦСКА – особенный. Он показал: при всей своей жёсткости иногда Гинер способен проявить гибкость. Необходимое качество для шефа топ-клуба.



«Уже имея на руках предварительное соглашение с ЦСКА, игрок получил предложение от миланского клуба, — пересказывал эту историю «Чемпионату» гендиректор столичного клуба Роман Бабаев. — Агент Кака связался с президентом нашего клуба, объяснил ситуацию, хотя понимал, что де-юре бразилец обязан заключить контракт с нами. Кака чуть не плакал в трубку: извините-простите, но «Милан» есть «Милан». Гинер в этой истории проявил свойственную ему мудрость и пошёл навстречу футболисту».

Не отпустил Слуцкого в отставку на пике хейта

Леонид Слуцкий и Евгений Гинер Фото: РИА Новости

Болельщики ЦСКА далеко не сразу приняли Слуцкого. Отсутствие солидного игрового бэкграунда и внушительных тренерских регалий вызывало недоверие, граничащее с раздражением, у публики, приученной Газзаевым к большим и регулярным победам. «Исторического минимума» воображаемый рейтинг народного доверия Леониду Викторовичу достиг весной 2012-го. И было отчего. В экспериментальном, полуторном сезоне «армейцы» лидировали со второго по 21-й тур, за исключением одной недели, а в итоге даже в лигочемпионскую двойку не попали – в последнем туре пропустили туда заклятого красно-белого неприятеля. Народ требовал «крови». Слуцкий страшно переживал и порывался уволиться. Но, как ни велик был соблазн пойти на поводу общественного мнения, Гинер отставку тренера не принял.



Своё решение шеф ЦСКА объяснил так: «Леонид Викторович понимал, что цель не выполнена. Поэтому, видимо, решился на такой шаг. Это не трусость, напротив, главный тренер понимает, что несёт ответственность за результат. Но давайте не будем забывать, насколько сложным и противоречивым получился минувший сезон. Сколько было травм, например… Мы долго общались со Слуцким, я сказал, что у него есть доверие клуба, так что перемен на тренерском мостике не произойдет».



Время подтвердило дальновидность Гинера: уже через год Слуцкий отблагодарил босса за доверие «треблом» (РПЛ, Кубок, Суперкубок), а в общей сложности доставил в клубный музей семь трофеев (больше только у Газзаева – 10).

До конца сохранил братский тандем Березуцких

Близнецов Березуцких трудно, практически невозможно представить порознь. Кажется, всю игроцкую жизнь они прошагали бок о бок. А между тем на заре совместной карьеры братья вынуждены были ненадолго, но расстаться: Алексей на полгода раньше Василия перешёл в ЦСКА из «Торпедо-ЗИЛ». Ещё одну разлуку предотвратил Гинер.



«Брат приходил к Евгению Ленноровичу и говорил: я не играю – может, отпустите куда-то? – Пять лет назад поведал «Чемпионату» Василий Березуцкий. — На что более опытный и зрелый человек ему ответил: «Алексей, ты здесь играешь 12 лет. Так куда ты собрался?!». Наверное, в такой ситуации лучше действительно сидеть на замене, но в родном клубе, чем с шашками наголо лететь в другую команду. Всё-таки это уже родной дом – для меня, для Лёши, Серёжи Игнашевича, Игоря Акинфеева. Для нас всё в один момент менять, делать какие-то резкие шаги, наверное, смысла нет».



В том же интервью Василий сообщил ещё одну любопытную деталь: как бы ни менялся статус Березуцких в клубе – а в запас присаживался как один, так и другой – президент обоим назначал одинаковую зарплату («Только потому, что мы братья»). В итоге оба благополучно доиграли до 2018 года и одновременно финишировали в ставшем уже родным клубе. Без помощи «мастодонтов» — а к ним Гончаренко относил ещё Игнашевича, Вернблума – красно-синим было бы крайне сложно – скорее всего невозможно – взобраться на вторую строку в таблице и напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Купил Вернблуму дом

Стабильность состава на протяжении долгих лет – возможно, главный залог регулярного участия в Лиге чемпионов – тоже заслуга топ-менеджмента. Понятно, что техническими вопросами чаще занимались генеральный и спортивный (когда был) директора, но последнее слово всегда оставалось за президентом. В самых сложных переговорах за последние годы, с Вернблумом о продлении контракта, дар убеждения Гинера проявился в полной мере.

Для команды швед был больше, чем универсалом и неустрашимым бойцом – вожаком по натуре, заряжавшим всех окружающих своей энергией и жаждой победы. Понтус-то был не против ещё на три года «прописаться» в ЦСКА – жена тянула обратно в Европу. Гинер нашёл способ переубедить фру Вернблум.



«Переговоры о продлении контракта были очень тяжёлыми, — подтвердил полузащитник. — Они длились шесть месяцев. Мы никак не могли найти компромисс. Раньше я жил в апартаментах. Понимал, что мне предстоит жить в России еще три года, и захотел сменить место жительства. Я попросил президента приобрести мне жилье. Он пошел мне навстречу, и в конечном итоге все остались счастливы».



Другой культовый легионер ЦСКА, Вагнер Лав, и вовсе с восторгом вспоминает бывшего работодателя: «Он говорил: «Я всех вас люблю, но Вагнер для меня особенный. Он мне как сын». А когда на матчи приходил его сын, он называл меня братом: «Брат, брат!». Было очень приятно. Эти воспоминания я сохраню в сердце навсегда. Поэтому я люблю и уважаю ЦСКА и, конечно, президента. Он много сделал для того, чтобы я отдал клубу семь лет жизни».

Отвадил от клуба нечистоплотных агентов

ЦСКА — победитель чемпионата России сезона-2015/16 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Футбольные агенты-посредники в большинстве своём опасливо посматривают в сторону ЦСКА и без действительно серьёзного повода стараются не соваться в клуб. Знают: на Гинере не «наваришься». Потому что все эти годы содержал клуб на свои, а не бюджетные деньги, и в распилах-откатах банально не был заинтересован.



«Многие агенты сами не идут в ЦСКА, опасаясь, что могут потерять игрока, — подтвердил в интервью «СЭ» бывший спортивный директор клуба Виктор Панченко. — Евгений Леннорович часто повторяет: «В ЦСКА у всех агент – я!». Единственное, в чём его убедил, – выплачивать за молодого футболиста определенную сумму родителям и первому тренеру. Если их отблагодарить, не будет обиженных, в дальнейшем приглашать талантливых ребят из регионов станет проще».



Возможно, отсутствие профессионального агента и не позволило старой гвардии – Акинфееву, Березуцким, Игнашевичу, Дзагоеву – получить соответствующий своему классу и таланту контракт на Западе. Зато в ЦСКА все они достигли статуса «легенда». Тоже немало.

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Личная история автора о знакомстве с Евгением Гинером — в телеграм-канале «Футбыль».



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Редакция «Чемпионата» поздравляет Евгения Гинера с днём рождения и желает здоровья, удачи и новых побед!