«Я больше так не могу». Неизвестные подробности последних дней жизни Фернандо Риксена

Фернандо Риксен трагически ушел в прошлом году: он шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом, хотя врачи изначально не давали ему больше 12 месяцев.
О болезни Риксена мир узнал в 2013 году, когда футболист пришел на голландскую программу «Мир сошел с ума». Он долго собирался и пытался сказать, но не мог – за него это сделал журналист Винсент де Врис, который тогда начал писать его биографию.
Книга вышла в 2014 году, и критики признали ее одной из самых сильных спортивных автобиографий.
Уже после смерти Фернандо де Врис и Вероника Риксен написали еще одну книгу – о проигранном бое и разбитой надежде: «Последняя битва. Жизнь с БАС». По словам Винсета, футболист сам попросил их это сделать: «Он сказал нам: «Пожалуйста, напишите, покажите все плохое и хорошее». Он хотел, чтобы люди знали больше об этом заболевании, но это книга о радости, а не о грусти. Он говорил, что скоро умрет, но все равно продолжал шутить и смеяться. Это книга о настоящем Фернандо».
Издание The Sun опубликовало отрывки заключительной части – последние визиты биографа и друга в больницу, слезы и облегчение.
— Когда я перечитал это, я заплакал, — сказал Винсент в интервью The Scottish Sun. – Он в моей голове каждый день. Я очень по нему скучаю.
2 июля 2019 г.
«- Я больше так не могу.
— Что, Фернандо?
— Это. Жизнь. Всё.
Его сообщения становятся все короче и короче. Он почти не отвечает.
Он порвал связь со своей матерью, с Виктором Морганом и другими близкими друзьями.
Постоянные ссоры с Вероникой. Он больше не может оплачивать свои счета.
Другими словами, мало чего осталось для того, чтобы хотеть жить. Он закончен.
Наверное, поэтому он хочет вернуться в Нидерланды, страну, где возможна эвтаназия.
Я могу это полностью понять. Каждый раз, когда я посещаю его, ничего не меняется. Он все еще там, в своей постели. Точно в том же месте и всегда в том же положении. В то же самое время, в которое я был там, тут и вообще везде. Для него есть только кровать — и ничего больше.
Вполне понятно, почему он думает: «Позвольте мне отправиться в страну, где они могут прекратить эту бесполезную жизнь».
4 сентября 2019
«- Конечно, пожалуйста!
Я спросил его, могу ли я зайти снова. И вот я снова здесь, в хосписе в Эйрдри. Только на этот раз все как-то нехорошо.
Уборщица больше не поет.
Женщина за столом больше не спрашивает меня о Нидерландах.
Медсестра, с которой я сталкиваюсь, не приветствует меня, а смотрит на пол. И ей есть, что сказать.
— Он сегодня совсем плохой. Выбирайте: вернетесь потом или заскочите сейчас, но ненадолго.
— Одна минута, не больше.
Я захожу в его комнату. У меня шок.
Он абсолютно спокоен. Телевизор выключен. И в комнате нет ничего больше, кроме тишины.
Я помню, что у меня есть всего 60 секунд, поэтому я спросил у него то, о чем не спрашивал долгие месяцы:
— Как ты?
С одним закрытым, другим наполовину открытым глазом он медленно начинает «печатать».
«У».
Он закрывает оба глаза, его голова падает вперед. Десять секунд спустя он снова ее поднимает, прилагая к этому максимум усилий. Появляется еще одна буква.
«С».
И то же самое, снова. Глаза, голова… И еще одна буква.
«Т».
И еще раз снова, в полнейшей тишине.
«А».
Последняя далась еще тяжелее.
«Л».
И тут я понял: это тот самый момент. Момент уйти. Сказать прощай – навсегда.
Я нагнулся и поцеловал его в лоб. Потом потрогал его лицо – в самый последний раз. И поблагодарил за все. За все прекрасные моменты, которые он подарил мне и миру».
7 сентября 2019 г.
WhatsApp от Фернандо, отправленный через браузер его компьютера Веронике в Испанию:
«Увидимся в другой раз. Пока-пока-пока».
18 сентября 2019 г.
Фернандо не просыпался с тех пор, как уснул три дня назад.
И теперь, вскоре после 10 утра, последние мышцы его тела перестали работать. Он больше не дышит.
Когда Вероника звонит мне с грустными новостями, я проклинаю все и плачу. Но в то же время… мне стало легче. За него. За нее. Потому что больше не будет страданий.
Бой окончен».
***
22 июня биография выйдет в свет, часть денег с продаж будут отправлены в благотворительный фонд «Рейнджерс».
- 15 июня 2020
-
13:09
-
12:46
-
12:41
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:33
-
11:06
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:05
-
09:45
-
09:35
-
09:20
-
08:45
-
08:30
-
07:13
-
06:53
-
06:25
-
06:03
-
05:44
-
05:27
-
05:06
-
04:52
-
04:19
-
03:38
-
02:41
-
01:41
-
01:12
-
00:58
-
00:49
-
00:34