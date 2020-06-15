«Я больше так не могу». Неизвестные подробности последних дней жизни Фернандо Риксена

Фернандо Риксен трагически ушел в прошлом году: он шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом, хотя врачи изначально не давали ему больше 12 месяцев.

О болезни Риксена мир узнал в 2013 году, когда футболист пришел на голландскую программу «Мир сошел с ума». Он долго собирался и пытался сказать, но не мог – за него это сделал журналист Винсент де Врис, который тогда начал писать его биографию.



Книга вышла в 2014 году, и критики признали ее одной из самых сильных спортивных автобиографий.

Фернандо Риксен прощается навсегда. Мы запомним его бойцом Его борьба с болезнью достойна восхищения.

Уже после смерти Фернандо де Врис и Вероника Риксен написали еще одну книгу – о проигранном бое и разбитой надежде: «Последняя битва. Жизнь с БАС». По словам Винсета, футболист сам попросил их это сделать: «Он сказал нам: «Пожалуйста, напишите, покажите все плохое и хорошее». Он хотел, чтобы люди знали больше об этом заболевании, но это книга о радости, а не о грусти. Он говорил, что скоро умрет, но все равно продолжал шутить и смеяться. Это книга о настоящем Фернандо».



Издание The Sun опубликовало отрывки заключительной части – последние визиты биографа и друга в больницу, слезы и облегчение.



— Когда я перечитал это, я заплакал, — сказал Винсент в интервью The Scottish Sun. – Он в моей голове каждый день. Я очень по нему скучаю.

2 июля 2019 г.

«- Я больше так не могу.



— Что, Фернандо?



— Это. Жизнь. Всё.



Его сообщения становятся все короче и короче. Он почти не отвечает.



Он порвал связь со своей матерью, с Виктором Морганом и другими близкими друзьями.



Постоянные ссоры с Вероникой. Он больше не может оплачивать свои счета.



Другими словами, мало чего осталось для того, чтобы хотеть жить. Он закончен.



Наверное, поэтому он хочет вернуться в Нидерланды, страну, где возможна эвтаназия.



Я могу это полностью понять. Каждый раз, когда я посещаю его, ничего не меняется. Он все еще там, в своей постели. Точно в том же месте и всегда в том же положении. В то же самое время, в которое я был там, тут и вообще везде. Для него есть только кровать — и ничего больше.



Вполне понятно, почему он думает: «Позвольте мне отправиться в страну, где они могут прекратить эту бесполезную жизнь».

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4 сентября 2019

«- Конечно, пожалуйста!



Я спросил его, могу ли я зайти снова. И вот я снова здесь, в хосписе в Эйрдри. Только на этот раз все как-то нехорошо.



Уборщица больше не поет.



Женщина за столом больше не спрашивает меня о Нидерландах.



Медсестра, с которой я сталкиваюсь, не приветствует меня, а смотрит на пол. И ей есть, что сказать.



— Он сегодня совсем плохой. Выбирайте: вернетесь потом или заскочите сейчас, но ненадолго.



— Одна минута, не больше.



Я захожу в его комнату. У меня шок.



Он абсолютно спокоен. Телевизор выключен. И в комнате нет ничего больше, кроме тишины.



Я помню, что у меня есть всего 60 секунд, поэтому я спросил у него то, о чем не спрашивал долгие месяцы:



— Как ты?



С одним закрытым, другим наполовину открытым глазом он медленно начинает «печатать».



«У».



Он закрывает оба глаза, его голова падает вперед. Десять секунд спустя он снова ее поднимает, прилагая к этому максимум усилий. Появляется еще одна буква.



«С».



И то же самое, снова. Глаза, голова… И еще одна буква.



«Т».



И еще раз снова, в полнейшей тишине.



«А».



Последняя далась еще тяжелее.



«Л».



И тут я понял: это тот самый момент. Момент уйти. Сказать прощай – навсегда.

Я нагнулся и поцеловал его в лоб. Потом потрогал его лицо – в самый последний раз. И поблагодарил за все. За все прекрасные моменты, которые он подарил мне и миру».

7 сентября 2019 г.

WhatsApp от Фернандо, отправленный через браузер его компьютера Веронике в Испанию:



«Увидимся в другой раз. Пока-пока-пока».

18 сентября 2019 г.

Фернандо не просыпался с тех пор, как уснул три дня назад.



И теперь, вскоре после 10 утра, последние мышцы его тела перестали работать. Он больше не дышит.



Когда Вероника звонит мне с грустными новостями, я проклинаю все и плачу. Но в то же время… мне стало легче. За него. За нее. Потому что больше не будет страданий.



Бой окончен».



***



22 июня биография выйдет в свет, часть денег с продаж будут отправлены в благотворительный фонд «Рейнджерс».