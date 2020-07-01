ЦСКА: перезагрузка. Как пауза в карьере помогла Гончаренко обыграть «Спартак»

Перед дерби со «Спартаком» ЦСКА успел разгромно проиграть, поменять тренера, сыграть матч и затем вернуть тренера. Что происходит с командой? Как она воспримет такие шарахания тренера и руководства? Способен ли вообще ЦСКА под руководством Гончаренко еще существовать, или его возвращение — это попытка склеить осколки окончательно разбитого союза? Трудно готовиться к противостоянию с внешним врагом, когда внутри не все ладно. Но кажется, что этот перерыв в отношениях пошел на пользу и Гончаренко, и ЦСКА.

В матче с «Динамо» ЦСКА почти убрал прессинг и стал надежнее в обороне. Но хуже — в атаке

Пока Гончаренко приходил в себя в Белоруссии, ЦСКА пытался пережить его отъезд матчем с «Динамо» — и сделал это довольно успешно. Сергей Овчинников, подменивший главного тренера, не стал делать радикальных перемен в составе, зато подправил необходимое — почти убрал прессинг. По статистике Инстата ЦСКА вступает в прессинг примерно 13-14 раз за матч. В матче с «Динамо» попыток прессинга было 7. Это сразу же бросилось в глаза, настолько непривычно было увидеть ЦСКА столь пассивным без мяча. Команда откатывалась за середину поля и встречала соперника только в районе центрального круга.

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Эксперимент оказался противоречивым. С одной стороны, ЦСКА не дал сопернику почти ничего создать у своих ворот с игры. С другой стороны — ну а что вы хотели в созидании от команды, которая неделю тренировалась по Zoom? Хорошо, что «Динамо» вообще не разучилось в футбол играть. И даже на фоне такой команды ЦСКА, нормально тренировавшийся и получивший уже игровую практику, выглядел достаточно бледно в атаке. Оборона стала надежнее, но в атаке армейцы не то что не прибавили — скорее даже стали немного хуже. Однако сам факт того, что команда пробует новый подход, что выглядит как-то необычно и может быть даже свежо, не мог остаться незамеченным. Болельщики, конечно, захотели больше этой свежести, захотели Овчинникова главным. И тут в команду вернулся Гончаренко.



Помимо нелогичности происходящего (ушел-вернулся) вопросы были чисто футбольные. Что еще может Гончаренко дать этой команде? Он почти все перепробовал и, кажется, просто устал. И команда от него устала. А в таких случаях почти всегда расставание — лучший выход. Но вернувшись и посмотрев матч с «Динамо» с трибуны, Гончаренко видимо тоже почувствовал свежесть в игре команды, которой ему так не хватало.



В знаменитом “Место встречи изменить нельзя” Шарапов приводил отличный пример про свежий взгляд из фронтовой жизни. “На фронте я любил наблюдательного человека посылать. Старый ему видимую обстановку докладывал, а новый свежим взглядом проверял. И представляете, очень удачно это порой получалось. У старого наблюдателя от целого дня напряженного высматривания глаз, что называется, замылился. Он чего и не было замечал, а то что вновь появлялось не видел…”.

Таким наблюдательным человеком стал для Гончаренко его помощник Овчинников. Он посмотрел на старую обстановку и увидел то, что Гончаренко возможно не замечал раньше — что ЦСКА может успешно защищаться не только прессингуя, но и располагаясь достаточно глубоким блоком. Да, против короновирусного «Динамо» — но все же может. И дело там было не только в сопернике, но и в грамотности перестроений самого ЦСКА в обороне. И тут надо отдать должное Гончаренко — он этот свежий взгляд воспринял, смог сам им взглянуть на свою команду, вернуться к работе и это новое направление развить.

Мы следили за Гончаренко во время дерби со «Спартаком». Поначалу его было не узнать По-настоящему он ожил только во втором тайме!

Отдав инициативу «Спартаку», ЦСКА поставил соперника в неудобное положение. Команда Тедеско не умеет играть первым номером

От этой свежести появился и новый стиль в дерби — более оборонительный, сдерживающий, чаще отдающий инициативу гостям. Отсюда появился и Марадишвили в старте – все-таки матч с ослабленным «Динамо» это одно, а дерби со «Спартаком» на ходу это другое, всегда есть желание сыграть понадежнее и поставить более опытного игрока. Отсюда же в старте и Кучаев, который выполнял роль полуфорварда и справился с ней лучше, чем сделал бы это Сигурдссон — потому что задача его была в большей степени оборонительной. Отсюда и не самое обычное построение в центре поля, с 2 опорными и Влашичем над ними, которые и выполняли функцию сдерживания в центре.



Все получилось для ЦСКА крайне удачно. Отдав инициативу «Спартаку» (редчайший случай — два матча подряд у ЦСКА менее 50% владения), ЦСКА поставил соперника в очень неудобное положение. «Спартак» при Тедеско не любит играть первым номером, потому что не умеет этого делать. Даже в матче с Уфой красно-белые часто отходили поглубже к своим воротам, чтобы потом использовать пространство в атаке. Когда же этого пространства нет, «Спартак» несколько теряется. ЦСКА их пространства лишил, чем создал первую трудность.

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Кроме того, ЦСКА перекрыл центральную зону для продвижения мяча за счет контроля Влашичем Умярова. Хорват просто прилепился к молодому спартаковцу и у центральных защитников «Спартака» не было возможности вывести мяч вперед через центр. Форварды же Кучаев и Чалов должны были направлять атаки соперника на фланги. Они расходились в широкие позиции и не давали Маслову и Джикии пасовать вертикально в полуфланги или диагонально в центр — только к боковой линии. Причем специфическое расположение (Кучаев справа чуть ниже, Чалов слева чуть выше) подразумевало направление атак «Спартака» предпочтительно на их правый фланг. Здесь как раз важную роль сыграл Кучаев, перекрывший продвижение мяча через Джикию к левому флангу — к Айртону и Бакаеву.

Гончаренко лишил «Спартак» почти всех козырей. Тедеско плохо повлиял на игру в ответ Михаил Гончаров подробно разбирает московское дерби и выявляет лучших и худших игроков.

От Влашича не требовалось интенсивной работы без мяча. И он сразу же шикарно сыграл в атаке

Ну и наконец отказ от высокого прессинга, вкупе с хорошим оборонительным планом, помог команде и в атакующих действиях. В первую очередь раскрылся Влашич. Он, конечно, всегда заметен, но как только от него не требовалось интенсивной работы без мяча (стой себе рядом с Умяровым, смотри футбол) и появилось пространство впереди, хорват выдал шикарнейший матч в атаке. Влашич провел 26 атакующих единоборств с эффективностью 50% (обычно — 14 с эффективностью 45%), показал высочайшую точность при игре в пас (87%), был почти везде, помогая партнерам и развивать атаки, и завершать их. 2 гола — более чем заслуженные.

В свою очередь «Спартак» и его главный тренер свежесть восприятия происходящего как будто утратили — по крайней мере, в этом матче. Игра пошла под диктовку соперника, а Тедеско ничего не предпринимал. Какие-то попытки продвижения мяча через центр пошли только после перерыва, за счет более активного движения Умярова, открываний Понсе в пространстве между линий. Атаки через левый фланг благополучно глохли в самом начале, а атаки через правый не несли в себе значительной угрозы. Все-таки когда



главным созидателем твоей команды оказывает игрок типа Зобнина (при всем уважении к нему), то у твоей команды проблемы. При этом потенциально самый опасный игрок «Спартака» Бакаев был выключен из игры полностью — 16 передач за матч, меньше только у Понсе. А напрашивающейся попытки Бакаева в игру включить переводом направо Тедеско почему-то так и не сделал.

Гончаренко рассказал, почему уехал в Беларусь. И о своём будущем в ЦСКА Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Спартака».

Свежий взгляд Овчинникова помог Гончаренко изменить ЦСКА и найти нужный для победы в дерби синтез. Все-таки это не новый ЦСКА, а все еще старый, пусть и несколько измененный. Подтверждение тому — первый гол армейцев, забитый как раз после одной из редких попыток прессинга. Свежий взгляд принес глоток свежего воздуха, воздуха победы — первой в чемпионате с ноября. Теперь ЦСКА надо закрепить этот успех в концовке чемпионата. Последние туры должны ответить на вопрос, был ли этот всплеск свежести разовой акцией или Гончаренко действительно готов меняться сам и менять свою команду