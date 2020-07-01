Гончаренко лишил «Спартак» почти всех козырей. Тедеско плохо повлиял на игру в ответ

Новое дерби получилось не самым зрелищным. Кто-то даже назовёт его скучным – и по-своему будет прав. Думаю, если показать игру иностранным эстетам, они удивятся и переспросят: «А это точно встреча двух ваших грандов?». Но таковы уж сегодняшние реалии: о смелости, атакующих идеях, залихватском прессинге и качельном футболе остаётся мечтать. На первый план выходят осторожность и прагматизм.

При подготовке материала использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.

План ЦСКА без мяча: схема 5-2-1-2, отсутствие прессинга, пассивный средний блок

Накануне мы подробно рассказывали о главной тактической интриге дерби. Было любопытно, какую стратегию изберёт вернувшийся в Москву Виктор Гончаренко: привычную для себя проактивную или осторожную, применённую его ассистентом Сергеем Овчинниковым в предыдущей встрече с «Динамо».



Подход Овчинникова оказался совсем уж революционным для клуба: в субботу в Петровском парке ЦСКА полностью отказался от прессинга, уселся за линию мяча и сделал ставку на оборону в среднем блоке. Да, когда-то так играл и сам Гончаренко, но в текущем сезоне подобное случалось лишь раз (с «Зенитом» на выезде), а зимой Виктор Михайлович категорично подчёркивал, что более команда не откажется от агрессивно-авантюрного стиля.

У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби Против «Динамо» «армейцы» не были похожи на самих себя.

Но во вторник вновь была избрана «модель Овчинникова» (условно назовём её так), пусть и с несколькими оговорками. В этот раз ЦСКА начинал обороняться чуть повыше, мог ситуативно пойти в прессинг, хотя делал это крайне редко, лишь в удобных ситуациях. Например, при передачах назад от чужого защитника к вратарю или при слабом пасе возле штрафной. Активировался прессинг крайне редко, красно-синие преимущественно защищались в среднем блоке.



Для тотального контроля соперника тренерский штаб избрал схему 5-2-1-2. В ней два нападающих, Кучаев и Чалов, плассировались, перекрывали линии передач в центр и заставляли «Спартак» начинать атаки через фланги. Влашич жёстко ориентировался по



Умярову. Два опорника, Марадишвили и Обляков играли соответственно по Бакаеву и Зобнину. Кстати, в первой половине тайма они несколько раз поменялись местами – возможно, пытались понять, кому по какому оппоненту действовать комфортнее. Если же Бакаев и Зобнин «Спартака» уходили в сторону флангов, то там по ним могли уже доигрывать Марио Фернандес или Щенников.

Пятёрка защитников опускалась при начале чужих атак низко, чтобы не возникало ситуаций, в которых Соболев и Понсе ведут борьбу с тремя центральными защитниками, а кто-то из быстрых инсайдов красно-белых выскакивает на подбор, как это было в июньском матче с «Зенитом».

Отдельно отметим выбор защитников: никакого Карпова с его плохой борьбой, тем более никакого Васина с его слабой координацией и психологическими проблемами. Оба были в строю, но уселись на скамейку. В старте вышли Магнуссон, Дивеев и Набабкин – пожалуй, оптимальное трио из имеющихся исполнителей для глубокой обороны. Хотя надёжность можно будет оценить лишь по прошествии времени.



Также Гончаренко выпустил с первых минут в опорную зону мобильного Марадишвили, который неплохо перекрывал зоны в матче с «Динамо», на левом фланге снова вышел профильный Щенников. А Кучаев превратился во второго нападающего. И это был единственный сюрприз, поскольку в остальном по всем законам логики состав по сравнению с матчем против «Динамо» должен был повториться.

Влашич был персонально ориентирован по Умярову – и это сработало

Одно из важных решений Гончаренко – персональная ориентация Влашича по Умярову. Было изначально понятно, что Крал дисквалифицирован и альтернативы Наилю в опорной зоне у «Спартака» нет. Преимущество Умярова по сравнению с Кралом в продвижении мяча: воспитанник «Чертаново» лучше катает его между линиями, видит больше вариантов развития атаки, качественнее отрезает соперников. Пусть при Тедеско красно-белые редко начинают атаки через центр, но во вторник влияние на игру от глубинного диспетчера могло оказаться выше. ЦСКА учитывал этот стилистический фактор и приставил к Умярову Влашича – одного из лучших в команде по персональному давлению на оппонентов.

Хорват действовал дисциплинированно – и вместе с партнёрами заставил «Спартак» атаковать через фланги. За первым тайм Умяров отдал 12 передач (10 точных), из них вперёд – всего три. После перехода «Спартака» на 4-2-3-1 в концовке активность Умярова возрастёт – и это как раз связано с тем, что Влашичу пришлось отклеиться от него.

ЦСКА полностью выключил Бакаева и исключил быстрые атаки у «Спартака»

«Важно было лишить соперника быстрых атак», — не стал скрывать после матча Гончаренко. – «Мы хорошо и правильно оборонялись».



Как именно ЦСКА хотел лишить «Спартак» возможностей для быстрых атак?



Во-первых, отказом от инициативы и очень осторожным переходом к собственным атакам. Итоговый показатель владения мячом у ЦСКА снова составил менее половины – 47 процентов. В первом тайме «армейцы» держали мяч чуть чаще, но это связано исключительно с аналогичной пассивностью соперника, который тоже не хотел форсировать события.



Во-вторых, отсутствием прессинга и низким расположением крайних защитников. Если прессинг проваливается, то он ускоряет чужие атаки и дарит сопернику пространство. В старых реалиях Марио Фернандес и Щенников скорее всего работали бы на чужой половине по Айртону и Рассказову. В новых они располагались низко, просто закрывали бровку и страховали опорников.



В-третьих, ЦСКА очень внимательно отнёсся к Бакаеву. Зелимхан, когда находится в лучшей форме, – и есть главный инструмент команды в переходных фазах и развитии быстрых атак. Но против ЦСКА Бакаев постоянно оказывался в треугольнике между опорником Марадишвили (он очень внимательно действовал по нему), крайним защитником Марио Фернандесом и внешним центральным защитником Набабкиным. У «десятки» «Спартака» совершенно не оказалось пространства – и он стал бесполезен. В позиционных наступлениях в сжатых коридорах Зелимхан играет средне, это прослеживалось во многих предыдущих играх.

В матче с ЦСКА Бакаев был одним из самых слабых игроков на поле. В первом тайме он выполнил всего две (!) точные передачи из жалких шести попыток. За 90 минут Зелимхан проиграл две трети единоборств и совершил лишь одну удачную обводку. К неуютной роли на поле (ближе к левому флангу против дисциплинированного и настырного Марадишвили с одной стороны и сильного Марио Фернандеса – с другой) приплюсовалась скверная форма – и в совокупности всё это привело к кошмару.



Даже удивительно, что Бакаев продержался на поле (или просто на исходной позиции) так долго. И что Тедеско всё это терпел.

План «Спартака» без мяча: схема 5-1-2-2, отсутствие прессинга, пассивный средний блок

Состав и стратегия красно-белых на игру были максимально ожидаемыми – кажется, Тедеско даже не пытался никого удивить. Схема 5-3-2 превратилась в классику, вопрос сводился разве что к выбору пары нападающих. Хотя и появление Соболева с Понсе не стало сюрпризом: Доменико рассчитывал на их качества в борьбе и подыгрыше. Тогда как Ларссон больше подходит для скоростного футбола. Сам Тедеско догадывался, что матч может получиться закрытым.



В обороне «Спартак» действовал привычно: два нападающих располагались узко и перекрывали центр, треугольник из центральных полузащитников Умяров – Зобнин – Бакаев был развёрнут вершиной вниз.

При чужих ударах «от ворот» или коротких розыгрышах команда не прессинговала, ставка делалась на позиционный контроль пространства. Слабость расстановки в центре поля объясним в разделе про Влашича.

Единственное светлое пятно в атаке «Спартака»: работа правого фланга. После замен Тедеско не стало и этого

В отличие от работы в переходных фазах и быстрых атаках, в позиционном наступлении у Тедеско на сегодня не так много идей, поэтому все понимали, что «Спартаку» в сценарии закрытого футбола будет сложно. Но начали красно-белые чуть лучше соперника. Главная причина – активность правого фланга. Именно из этой зоны красно-белые начинали подавляющее большинство атак, именно взаимодействие справа рождало наиболее интересные подходы.



Многие удивляются стабильному выходу на поле Рассказова, хотя на самом деле Николай в атакующих действиях выглядит очень прилично. Он успел образовать симпатичную связку с Зобниным, у них двоих уже есть наигранный манёвр с рокировкой, в дерби они тоже проявляли себя здорово. Достойно работал с мячом как Зобнин, так и Рассказов.



Например, на 3-й минуте после взаимодействия Зобнина и Рассказова очень опасный удар из зоны подбора нанёс Бакаев. Мяч был доставлен в финальную треть за счёт смены позиций полузащитника и защитника и своевременного вбегания Романа.

На 8-й минуте после разыгранной «двойки» Зобнин, подработав мяч и опередив Марадишвили, упал в штрафной после контакта с Магнуссоном. Пенальти скорее всего не было, но «Спартак» уже во второй раз взломал зону.

На 13-й минуте Зобнин увёл Облякова к флангу, а Рассказов сместился в центр и выдал разрезающий пас на Понсе, который выскочил один на один под углом. Третье опасное проникновение – и снова через правую бровку.

На 14-й минуте после очередной рокировки Зобнин из широкой позиции навесил в штрафную, а Рассказов после отскока пробил из-за штрафной. Наконец, во втором тайме взаимодействия правого защитника и правого инсайда тоже приводили к передачам в штрафную, пусть и не категорично острым, но всё же.

А потом Тедеско в поиске лучшего убил и правый фланг. На 68-й минуте он убрал Рассказова и выпустил Ларссона. Зобнин переместился в опорную зону (на 10 минут до удаления). С Масловым в роли правого защитника край замолчал. Честно говоря, не я не до конца понял, почему Тедеско убрал активного и явно не проваливающегося Рассказова, а не усилил, наоборот, давление на бровку Щенникова, которая по умолчанию закрывается не так надёжно, как зона Марио Фернандеса.



У «Спартака» изначально не работал левый фланг, а потом окончательно умер и правый.

Микро-преимущество для ЦСКА обеспечил Влашич. Он провёл фантастический матч

Хорват – заслуженный MVP матча. Он не только надёжно отработал в обороне по Умярову, но ещё и стал лучшим в атаке. Влашич обеспечил отличное движение, постоянно открывался за спинами у опорников «Спартака». ЦСКА во многом и построил на этом игру. Учитывая, что Зобнин и Бакаев располагались выше и шире, Умяров часто оставался в одиночестве перед своими защитниками. «Армейцы» старались открываться по обеим сторонам от него при помощи либо двух полузащитников, либо одного хавбека и играющего в оттяжке форварда. Таким образом создавались комфортные ситуации для приёма мяча Влашичем и попытки вывести его на удар.

Наиболее чувствительными казались недоработки в позиционной обороне Бакаева – он терял концентрацию и забывал сужать. Умяров разрывался и не успевал выгребать всё в одиночку. Зобнин тоже включался не всегда – слишком много сил отнимали атакующие рывки.



В итоге центральная зона была уязвима, Влашич часто освобождался для удара – у него набралось 6 попыток (три точных), поровну в каждом из таймов. Он обеспечил громадное количество открываний и единоборств (31 всего, 13 удачных), стал лучшим в дриблинге (8 попыток, 6 удачных), а ещё хорошо сохранял мячи под давлением. Это было особенно важно, учитывая желание ЦСКА не допускать контратаки на свои ворота.

Перестановки Тедеско не сделали игру лучше. Возможно, он затянул с решениями (и не угадал)

Вопросы возникли по матч-менеджменту в исполнении Тедеско. Поскольку «Спартак» пропустил первым, к немецкому тренеру в этот раз предъявлялись повышенные требования: ему нужно было отыскивать в резервах альтернативный план. Но Доменико, кажется, затянул с реакцией.



Первый вопрос: почему так долго не было действий по Бакаеву? То, что Зелимхан проваливает игру, стало понятно уже минуте на 30-й, но он остался на поле и не сменил позицию. Теоретически можно было дать Зелимхану более свободную роль на поле (как тому же Влашичу), а не запирать его на левом полуфланге в окружении Марио Фернандеса, Марадишвили и Набабкина.



Второй вопрос: точно ли замена Рассказова и самоубийство правого фланга – правильные решения? Какие-то ходы в любом случае были нужны, переход на 4-2-3-1 выглядел интересным, но тренерскому штабу «Спартака» стоит проанализировать ситуацию ещё раз и сделать выводы. Пусть проработала новая схема всего 10 минут до удаления Зобнина, но за это короткое время футбол «Спартака» стал ещё более сумбурным и примитивным.



Третий вопрос: учитывая стиль обороны ЦСКА и перекрытие Умярова, не требовалось ли большей активности от внешних центральных защитников? Могли ли они уже при 0:1 активнее заходить во фланги (ведь там было «3 в 2»), позволяя крайним защитникам изначально открываться в более высоких позициях? Иными словами, не мог ли Тедеско изменить начало атаки и создать хотя бы в какой-нибудь зоне преимущество?

ЦСКА не переиграл «Спартак» в атаке, матч был ничейным

В этой статье набралось многовато хвалебных слов в адрес Гончаренко и многовато претензий к Тедеско. Читатели могут подумать, что тренерский штаб ЦСКА полностью переиграл своих коллег из «Спартака».

Ни в коем случае!



Считаю, что это была серенькая и ничейная игра. ЦСКА почти ничего осмысленного не показал в позиционной атаке, но качественно перекрыл большинство козырей «Спартака». Тогда как «Спартак» создал не меньше подходов (а поначалу – даже больше) и тоже не позволил сопернику разбежаться до концовки.



На первый план в таком сценарии выходили: а) индивидуальные ошибки и индивидуальное мастерство; б) вывод игроков на дальние удары и реализация этих ударов; в) стандарты.



ЦСКА оказался чуточку удачливее – удар Влашича из неудобной позиции привёл к нелепой ошибке Максименко, тогда как выстрел Умярова закончился сумасшедшим спасением Акинфеева.



«Спартак» мог бы рассчитывать на очки, если бы, например, лучше исполнял стандарты. Их у команды набралось 11 – 8 штрафных и 3 угловых. Но возникли громадные сложности на уровне подач, все попытки оказались плохими.



ЦСКА вытерпел, вымучил победу в этом матче. Возможно, три очка окончательно переубедят Гончаренко: не нужно всегда гнать команду в высокий прессинг, иногда можно довериться позиционной обороне, играть строго и дисциплинированно. Пусть стиль окажется не ярким, а комплиментов от эстетов будет прилетать меньше, зато команда станет гибкой и непредсказуемой. И, вероятно, начнёт прогрессировать в результатах.