«С какой ты планеты!?» В ворота «Севильи» встал нападающий и отбил удар… вратаря «Эйбара»!

Нападающий «Севильи» Лукас Окампос герой не только вчерашнего матча с «Эйбаром», но и всего 34-го тура Ла Лиги – вряд ли кто-то сделал для победы своей команды больше, чем он.



«Севилья» борется за место в Лиге чемпионов, «Эйбар» — за выживание, и, несмотря на все попытки последних (8-15 по ударам!), на 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил. Для него это уже 13-й гол в сезоне, и это его лучший показатель в карьере.



Ещё один момент, который однозначно делает этот сезон для него самым успешным, это то, что произошло в матче уже в добавленное время.



— На пятой, последней добавленной, минуте вратарь «Севильи» Томаш Вацлик получил травму: в него влетел Кике Гарсия, который пробивал по воротам: мяч попал в штангу, а нападающий – в голкипера.

— Судья дал свисток и вызвал врачей. На поле они провели больше пяти минут, пытаясь привести Вацлика в чувства: замораживали, массировали, но голкипер не смог продержаться на ногах и пары секунд.

Его унесли на носилках, а перчатки и свитер остались на поле – перешли Окампосу.

— Доиграть оставалось один эпизод – аут «Эйбара». У ворот «Севильи» собрались все игроки, включая вратаря Марко Дмитровича, который прибежал поддержать Вацлика и остался.



— После вброса мяча из аута и непродолжительной борьбы в штрафной мяч оказался у Дмитровича, который резко пробил по воротам, но… Окампос спас!

— «Эйбар» пошёл на добивание – Кике Гарсия пробил, но теперь уже Хесус Навас вынес мяч из ворот!

«С какой ты планеты?» — резонно спросили в официальном «твиттере» «Севильи».

«Выстрадали и победили!» — написал Окампос.

«От забивающего голы до отражающего их», — восхищались в «Твиттере» такой удачной трансформацией аргентинца.