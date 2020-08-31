Ещё один россиянин может уехать в топ-лигу. Ради Европы Кузяев отказал «Зениту»

Алексей Миранчук переходит в «Аталанту». Теперь уже точно. После матча с «Зенитом» «Локо» сделал официальное объявление о достижении принципиальной договорённости о трансфере. Миранчуку осталось пройти медобследование и подписать контракт с итальянским клубом. Таким образом, Миранчук станет нашим третьим «сборником» (после Головина и Черышева) в топовом европейском чемпионате. Но совсем скоро эту компанию может пополнить Далер Кузяев. Рассказываем о ситуации с полузащитником.

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Кузяев сильно настроен уехать в Европу. Ради этого он отказался от предложения «Зенита»

«Чемпионат» ещё в конце мая сообщал о том, что Куязев не планирует продлевать контракт с «Зенитом», который истёк 31 июля. Мечтой и целью Далера был отъезд в Европу, о чём он неоднократно заявлял руководству питерского клуба. При этом Кузяев сразу сообщил, что среди российских клубов он будет играть только за «Зенит». В «Зените» с уважением отнеслись к намерениям полузащитника и позволили ему до истечения контракта поддерживать форму на клубной базе, не принимая участия в контактных тренировках.

Около 10 дней назад гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил коллегам из ТАСС следующее: «Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы. Он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашел вариант, который его устроит. Пока ворота «Зенита» для него не закрыты. Какова вероятность того, что Далер не станет подписывать новый контракт с «Зенитом»? Он наш доморощенный игрок, к нему особое отношение. Не буду говорить, что бы я делал на его месте, но у человека должна быть мечта».

Позже стало известно, что Кузяев окончательно решил уехать в Европу и отклонил последнее контрактное предложение «Зенита». После этого питерский клуб убрал хавбека из состава команды на официальном сайте.

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Кузяева очень хотела «Валенсия». Сейчас он ближе всего к трансферу в «Алавес»

Кузяевым интересовалось достаточно большое количество западных клубов. Назывались, в частности, «Марсель» и «Хоффенхайм». По нашей информации, главным претендентом на Далера была «Валенсия». В нём был заинтересован тренер испанцев Селадес, стороны долго вели переговоры и уже почти договорились. Но руководство «Валенсии» убрало Селадеса из-за неудовлетворительных результатов. К тому же клуб испытывает серьёзные финансовые трудности. Из-за этого переговоры прекратились.

Турецкие СМИ активно отправляют Кузяева то в «Галатасарай», то в «Бешикташ». Но, по нашей информации, эти варианты не являются для полузащитника приоритетными. К нему есть предметный интерес со стороны итальянских клубов, но главным фаворитом в борьбе за россиянина является испанский «Алавес». Стороны довольно давно ведут переговоры. Сейчас Кузяев ждёт от «Алавеса» итогового и окончательного предложения, которое испанский клуб должен сделать в ближайшие дни. «Алавес» предложит Кузяеву двухлетний контракт. Если всё пройдёт хорошо, Далер подпишет контракт и уедет в Примеру.