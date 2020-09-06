Рамос догнал Ди Стефано по голам за сборную на стадионе его имени. Испания разбила Украину

Сборная Украины удачно стартовала в Лиге наций, победив дома Швейцарию (2:1) и продлив беспроигрышную серию под руководством Андрея Шевченко. Исходя из того, как украинцы играют в последнюю пару лет, казалось, что они смогут дать бой и Испании. Однако этого не произошло – «красная фурия» выиграла легко, словно на тренировке.

Уже на 2-й минуте команда Луиса Энрике заработала пенальти. Это сделал Ансу Фати, который красивым финтом обманул в штрафной Сергея Кривцова и заставил защитника «Шахтёра» сфолить. Кстати, три дня назад дебютировавший за сборную Испании Фати стал самым молодым игроком национальной команды за последние 84 года: во встрече с Германией (1:1) он вышел на поле в возрасте 17 лет и 308 дней. Пенальти по традиции реализовал Серхио Рамос. Правда, в этот раз защитник «Реала» едва не проиграл дуэль Андрею Пятову. Голкипер дотянулся до мяча, посланного в правый от него угол, но мяч всё-таки влетел в сетку.

Забив быстрый гол, сборная Испании забрала мяч и задавала игре невысокий, удобный темп. У хозяев было 65% владения, а гости с Марлосом на острие просто не понимали, как отбирать мяч и выходить из-под прессинга «красной фурии». Первый тайм испанцы выиграли по ударам – 11:2 (в створ – 4:1).



До перерыва команда Луиса Энрике забила ещё дважды. Сначала после розыгрыша углового и подачи из глубины поля оформил дубль Серхио Рамос. Защитник «Реала» продавил коллегу по амплуа Кривцова, проводившего крайне неудачную игру. Для Серхио Рамоса это 23-й гол за сборную Испании. Теперь он делит с Альфредо Ди Стефано восьмое место в списке бомбардиров «красной фурии». Любопытно, что матч с Украиной проходил на стадионе имени Ди Стефано в Мадриде.

Потом Фати стал автором самого молодого гола в истории сборной Испании. Ещё до этого вингер «Барселоны» мог забить, нанеся удар через себя… почти из вратарской! Просто попал в защитника. Но на исходе получаса игры Фати, убрав одним движением новичка сборной Украины Игоря Харатина, здорово пробил в дальний угол – мяч влетел в ворота от штанги.

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Во втором тайме был забит всего один мяч, но сборная Испании всё равно играла с большим преимуществом (удары – 13-1, в створ – 6-1). Ещё до того как Ферран Торрес сделал счёт 4:0, преуспев на подборе после неудачной скидки Кривцова, судья отменил гол хозяев из-за спорного офсайда и не поставил пенальти за фол на Фати. За полчаса до окончания матча в сборной Испании дебютировал защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, а в концовке получил травму голеностопа Серхио Регилон.



Команда Луиса Энрике возглавила группу, так как Швейцария и Германия сыграли вничью 1:1.