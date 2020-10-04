«Ливерпуль» пропустил 7 (семь)! Такого позора у Клоппа в Англии ещё не было

Сегодня в АПЛ день потрясающих результатов. «Манчестер Юнайтед» пропустил шесть голов от «Тоттенхэма», а «Ливерпуль» ещё больше от «Астон Виллы». В Бирмингеме состоялась, наверное, главная сенсация всего сезона.
У «Ливерпуля» были проблемы с составом перед этим матчем. Травмированы основной голкипер Алисон Бекер, новичок Костас Цимикас, Жоэль Матип и Алекс Окслейд-Чемберлен. На карантине из-за коронавируса находятся ещё один новичок красных Тьяго Алькантара и Садио Мане. Впрочем, это не может быть оправданием кошмарного поражения чемпиона.
Всё пошло не так для команды Юргена Клоппа с самого начала. «Астон Вилла» забила быстрый гол уже на 4-й минуте. Грубую ошибку допустил сменщик Алисона, испанец Адриан. Вратарь подарил мяч Джеку Грилишу, который тут же отдал передачу под удар Олли Уоткинсу. Так нападающий, перешедший в начале сентября за 27 млн фунтов стерлингов из «Бренфторда», забил свой первый в карьере гол в АПЛ.
В середине первого тайма Уоткинс снова отличился с паса Грилиша. Теперь новичок «Астон Виллы» сам сделал свой гол. Уоткинс пролетел по левому флангу, разобрался один в один с Джо Гомесом, после чего точно пробил в дальний верхний угол.
На исходе получаса Мо Салах, казалось бы, вернул «Ливерпуль» в игру – отскочивший от соперника мяч египтянин отправил в сетку классным ударом в касание. Это был единственный эпизод до перерыва, в котором Эмилиано Мартинес не смог выручить «Астон Виллу». Вообще удивительно, как «Арсенал» отпустил этого отличного голкипера.
Но, как странно, после своего гола «Ливерпуль» развалился. «Астон Вилла» забила ещё два мяча в течении шести минут! Джон Макгинн увеличил преимущество бирмингемцев в результате углового. Шотландец мощно пробил с подбора, а мяч рикошетом от ноги Вирджила Ван Дейка влетел в ворота.
Затем всё тот же Уоткинс довёл счёт до крупного, оформив хет-трик менее чем за тайм. «Астон Вилла» поймала «Ливерпуль» на ошибке при создании офсайда. Махмуд Хассан по прозвищу Трезеге (тоже, к слову, египтянин) оказался единственным атакующим игроком, не попавшим во вне игры, и сделал хороший кросс на Уоткинса.
В первом тайме команда Дина Смита показала почти идеальную реализацию моментов: шесть ударов в створ – четыре гола. Чудеса на поле «Виллы Парк» продолжились и после перерыва. На 55-й минуте хозяева довели счёт до неприличного – 5:1. Автором пятого мяча стал ещё один новичок Росс Баркли, арендованный на днях у «Челси». Полузащитник запутал оборону «Ливерпуля» перепасовкой с Грилишем, сделавшим хет-трик из голевых передач, и забил с помощью рикошета от Трента Александра-Арнольда.
У гостей вообще ничего не получалось, словно кто-то заменил игроков «Ливерпуля» двойниками! С коронавирусом, конечно, всякое возможно, но, по крайней мере, Салах был настоящий. Мо опять попытался возродить интригу, забив на 60-й минуте после того, как красные наконец-то накрыли соперника прессингом на чужой трети.
Вот только в этот вечер «Ливерпуль» сражался не только против крепкого, поймавшего кураж соперника, но и против его сумасшедшего везения. В середине второго тайма «Астон Вилла» в третий раз забила благодаря рикошету! Теперь Грилиш использовал в качестве «стенки» Фабиньо. Начался же эпизод с потери Роберто Фирмино.
Более того, Грилиш к трём голевым передачам добавил дубль на 75-й минуте. «Ливерпуль» совсем раскрылся, и игроки «Астон Виллы» убегали один на один с середины поля. Если Уоткинс не сумел переиграть Адриана, то полузащитник всё исполнил, как требовалось.
«Астон Вилла» очень хороша – стартовала с трёх побед подряд. У команды Клоппа первое поражение в АПЛ после трёх побед. Семь мячей «Ливерпуль» не пропускал с 1963 года.
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