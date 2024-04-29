Почему «Зенит» остался на первом месте после поражения от «Динамо» и ничьей «Краснодара»

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, несмотря на поражение от московского «Динамо» (0:1) и ничьей «Краснодара» с «Крыльями Советов» (0:0).

Сине-бело-голубые набрали 50 очков по результатам 26 игр в рамках чемпионата России. У «Краснодара» столько же очков, но по результатам очных встреч «Зенит» впереди — команда Сергея Семака сыграла вничью с «быками» в матче 15-го тура (1:1), а во втором круге одержала победу со счётом 2:1.

Отметим, что московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».