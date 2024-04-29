«Самое интересное только начинается». Таранов — о чемпионской гонке в РПЛ

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я бы назвал этот чемпионат более закономерным. Потому что с точки зрения психологии на «Краснодар» давит возможность взять необходимые три очка и подняться на первую строчку. Плюс нельзя скидывать со счетов «Крылья Советов», которые не являются аутсайдерами, тем более играли в Самаре.

«Зенит» оступается, а «Краснодар» где-то не дожимает. Поэтому гонка за чемпионство продолжается. Ещё месяц назад меня спрашивали, когда «Зенит» оторвался на несколько очков от «Краснодара»: «Решена ли чемпионская гонка?» Я тогда говорил: «Ни в коем случае, всё ещё впереди». Это, в принципе, и происходит, плюс «Динамо» ещё догоняет. Поэтому самое интересное только начинается», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.