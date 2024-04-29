Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Хороший матч с обеих сторон до 65-й минуты, когда играли в равных составах. У нас и у соперника были возможности, чтобы забить. Считаю, что увидели содержательный футбол. После удаления нам было тяжело. Соперник имел два-три момента — попал в штангу и в перекладину. Но и мы старались идти вперёд и забить мяч. Двоякое впечатление: вроде бы 65 минут я доволен содержанием, отношением и настроем, но глупое удаление, концовку смазали. Молодцы, что отстояли одно очко, это всё равно плюс. Идём дальше. Остаётся четыре финала», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.