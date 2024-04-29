Андрей Синицын: проблема «Краснодара» не в ментальности — чемпионат выровнялся

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о последних результатах чёрно-зелёных.

«Чемпионат выровнялся, каждый может играть и выигрывать у каждого. Нет явных фаворитов. Может, от этого РПЛ будет более интригующим и интересным — не будет чемпиона за четыре-пять туров до конца. Ожесточённая борьба и внизу, и вверху турнирной таблицы. Все три команды претендуют за золото и даже ещё имеют очные встречи между собой — «Краснодар» будет играть с «Динамо». Это интереснее для болельщиков.

Проблема «Краснодара» не в ментальности. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд — нельзя сказать, что это нехватка настроя и чемпионского духа. Чемпионат постепенно выравнивается, становится более сбалансированным. Тяжело набирать очки, будь то команда из нижней части таблицы или из верхней.

Было бы лучше при Ивиче или нет — это сослагательное наклонение. Если бы да ка бы. Сейчас есть как есть. Получается интереснее, надо исходить из сложившейся ситуации», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.