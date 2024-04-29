Петржела: «Зенит» — больший фаворит в чемпионской гонке, у них лучшие иностранцы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что сине-бело-голубые остаются главным фаворитом в чемпионской гонке сезона-2023/2024.

«Я предполагал, что «Зенит» может проиграть «Динамо». Не могу сказать, с чем связана блеклая игра «Зенита» в последних матчах. Для меня большим фаворитом в чемпионской гонке остаётся «Зенит». «Зенит» обладает очень сильными игроками — у них лучшие иностранцы», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» сейчас лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. У «Краснодара» столько же очков, но по результатам очных встреч действующий чемпион впереди — команда Сергея Семака сыграла вничью с «быками» в матче 15-го тура (1:1), а во втором круге одержала победу со счётом 2:1.