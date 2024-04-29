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Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом России в этом сезоне?

По итогам 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» сравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице. У обеих команд по 50 очков. «Зенит» находится на первой строчке лишь за счёт преимущества в личных встречах.

Учитывая обострение чемпионской гонки в РПЛ, «Чемпионат» предлагает своей аудитории поделиться мнением и ответить на вопрос: сможет ли «Краснодар» стать чемпионом России в этом сезоне?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Отметим, что московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».