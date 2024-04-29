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Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»

Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»
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Трём главным претендентам на чемпионский титул осталось провести по четыре матча.

Календарь «Зенита» на оставшиеся игры РПЛ сезона-2023/2024:

06.05.2024, 27-й тур, «Факел» – «Зенит»;

11.05.2024, 28-й тур, «Зенит» – ЦСКА;

19.05.2024, 29-й тур, «Ахмат» – «Зенит»;

25.05.2024, 30-й тур, «Зенит» – «Ростов».

Календарь «Краснодара»:

04.05.2024, 27-й тур, «Краснодар» –«Ахмат»;

11.05.2024, 28-й тур, «Спартак» – «Краснодар»;

18.05.2024, 29-й тур, «Сочи» – «Краснодар»;

25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».

Календарь «Динамо»:

05.05.2024, 27-й тур, «Динамо» – «Сочи»;

11.05.2024, 28-й тур, «Балтика» – «Динамо»;

18.05.2024, 29-й тур, «Динамо» – «Крылья Советов»;

25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».

Напомним, сине-бело-голубые набрали 50 очков по результатам 26 игр в рамках чемпионата России. У «Краснодара» столько же очков, но по результатам очных встреч «Зенит» впереди — команда Сергея Семака сыграла вничью с «быками» в матче 15-го тура (1:1), а во втором круге одержала победу со счётом 2:1. Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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