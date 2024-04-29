Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»

Трём главным претендентам на чемпионский титул осталось провести по четыре матча.
Календарь «Зенита» на оставшиеся игры РПЛ сезона-2023/2024:
06.05.2024, 27-й тур, «Факел» – «Зенит»;
11.05.2024, 28-й тур, «Зенит» – ЦСКА;
19.05.2024, 29-й тур, «Ахмат» – «Зенит»;
25.05.2024, 30-й тур, «Зенит» – «Ростов».
Календарь «Краснодара»:
04.05.2024, 27-й тур, «Краснодар» –«Ахмат»;
11.05.2024, 28-й тур, «Спартак» – «Краснодар»;
18.05.2024, 29-й тур, «Сочи» – «Краснодар»;
25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».
Календарь «Динамо»:
05.05.2024, 27-й тур, «Динамо» – «Сочи»;
11.05.2024, 28-й тур, «Балтика» – «Динамо»;
18.05.2024, 29-й тур, «Динамо» – «Крылья Советов»;
25.05.2024, 30-й тур, «Краснодар» – «Динамо».
Напомним, сине-бело-голубые набрали 50 очков по результатам 26 игр в рамках чемпионата России. У «Краснодара» столько же очков, но по результатам очных встреч «Зенит» впереди — команда Сергея Семака сыграла вничью с «быками» в матче 15-го тура (1:1), а во втором круге одержала победу со счётом 2:1. Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.