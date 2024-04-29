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Главный тренер «Краснодара» Мусаев: 0:0 лучше, чем 0:1, но мы ехали за победой

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: 0:0 лучше, чем 0:1, но мы ехали за победой
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что чёрно-зелёные хотели победить «Крылья Советов» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, 0:0 лучше, чем 0:1. Соперник в конце большими силами пошёл вперёд. [Учитывая] то, как складывался матч, что мы с 65-й минуты играли в меньшинстве, то 0:0 — нормальный счёт. Конечно, мы ехали за победой. С первых минут играли в атаку и смело. К сожалению, по ходу матча произошли коррективы, и мы были вынуждены чуть-чуть перестроиться», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, игра между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялась сегодня, 29 апреля, и завершилась вничью со счётом 0:0. По результатам игр 26-го тура «быки» остались на втором месте в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого столько же очков (50), сколько у «Краснодара».

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