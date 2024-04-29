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Созин: «Зенит» доползёт до чемпионства. Хотя с Ивичем выиграл бы «Краснодар»

Созин: «Зенит» доползёт до чемпионства. Хотя с Ивичем выиграл бы «Краснодар»
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Даже в таком разобранном состоянии «Зенит» доползёт до чемпионства. За эти несколько лет у конкурентов «Зенита» был первый шанс его потеснить, но, видимо, не судьба.

Хотя с Ивичем «Краснодар» бы дожал сегодня в Самаре, дошёл бы до конца на первом месте – и выиграл бы. Значит, «искромётный» футбол руководству клуба ближе. У меня нет ответа, зачем надо было убирать серба. Но Галицкий имел на это право, это его команда, его ребёнок. И каждый родитель воспитывает своего ребёнка так, как он видит. Но раз такой «Зенит» на дистанции обогнать никто не может – значит, кто-то недоработал. И жаль, что это «Краснодар», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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