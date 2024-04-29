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Бонгонда: не вижу вины Абаскаля в том, что при нём не было таких результатов

Бонгонда: не вижу вины Абаскаля в том, что при нём не было таких результатов
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Футболист «Спартака» Тео Бонгонда высказался о результатах команды при Владимире Слишковиче после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Мы только что прошли тяжёлый период. Сейчас остаётся лишь извлекать выгоду из того хорошего, что мы делаем на поле в последнее время. Не знаю, связаны ли последние позитивные результаты с уходом Абаскаля, но сейчас мы выигрываем, идём без поражений. Моя реакция на уход Абаскаля? Это решение клуба, мне нечего сказать об этом. Также не могу сказать, есть ли какая-то разница между Абаскалем и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат. Если ты выигрываешь с одним тренером, все будут винить предыдущего в неудачных результатах. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нём не было таких результатов», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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