Хомуха: у ЦСКА наступил командный кризис — неудачи очень сильно влияют психологически

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о последних результатах армейцев.

«У ЦСКА наступил командный кризис. Команда достаточно молодая, если не брать Акинфеева и Набабкина, поэтому ряд неудачных матчей оказал очень большое влияние с психологической точки зрения. Именно поэтому армейцы потеряли уверенность в собственных силах. Все знают, что у армейцев потеряно большое количество очков даже после того, как они уверенно вели в счёте. И по количеству таких очков ЦСКА опережает все команды РПЛ. Это происходит из-за того, что команде не хватает концентрации, опыта и прагматичной игры.

Я так понимаю, что перед тренерским штабом поставлена определённая задача. Конечно, выигранный Кубок России — это важная составляющая, но это будет сделать не так просто. Потому что все, кто дошёл до этой стадии, будут пытаться приложить максимум усилий, чтобы выиграть Кубок. И обыграть такого соперника, как «Зенит», очень сложно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.