Хомуха: если Федотов в ЦСКА не выполнит ни одной из задач на сезон, то возможны изменения

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о возможной отставке Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Если Федотов выполнит одну из поставленных задач руководством ЦСКА, то он продолжит работу в клубе. Потому что в таком клубе, как ЦСКА, никогда преждевременных решений не принималось. Но если Федотов не выполнит ни одной из задач, то возможны изменения.

Для того чтобы работать в ЦСКА в качестве главного тренера, нужно иметь за плечами результат, показанный на уровне РПЛ. У Игнашевича пока ещё не решена задача по сохранению места в РПЛ. Поэтому о назначении Игнашевича в ЦСКА говорить преждевременно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.