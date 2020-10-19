Мощная трансферная кампания «Ростова»: обновили команду, но остались в плюсе

«Ростов» провёл одну из самых (если не самую) масштабных трансферных кампаний этого лета – настолько, что из команды ушло пять игроков основного состава прошлого сезона.



Трансферный механизм заработал как раз после вылета из еврокубков.

На всех трансферах «на выход» клуб, учитывая приобретения, заработал порядка €10 млн – это лучший показатель в РПЛ за это трансферное окно.

10 самых дорогих «летних» покупок клубов РПЛ. Больше всех постарался ЦСКА Россиян в списке почти нет.

Команду явно ждёт перестройка, но это часть бизнес-модели «Ростова»: купить – раскрыть – продать. По такой схеме живут почти все клубы РПЛ, потому что иначе зарабатывать сложно. Об этом говорит и агент Александр Маньяков:



– Там давно сложилась благоприятная атмосфера для роста. Да и с Карпиным многие хотят поработать. Он умеет раскрывать перспективных ребят и реанимировать уже известных игроков. Ещё у руководителей хорошие отношения с агентами из Европы, которые привозят классных молодых футболистов. При этом они хотят продавать их не только в российские топ-клубы, но и за рубеж. Уже был Баштуш в «Лацио», вот случился Шомуродов в «Дженоа». Думаю, следующие — Норманн и Хаджикадунич.



Часть трансферов «на выход» действительно получились удачными.



– Элдор Шомуродов, купленный три года назад у «Бунёдкора» за скромную сумму в €300 тыс, уехал в «Дженоа» за €7,5 млн. Схема, которой придерживались его агенты, сработала: перейти в РПЛ, а оттуда – уже в Европу. Первые предложения из-за рубежа появились прошлым летом, когда Шомуродов на старте сезона-2019/2020 выдал 7 голов в 9 матчах, — на клуб вышел «Штутгарт». По информации Sports.ru, немецкий клуб был готов заплатить €8 млн, ещё €2 млн предусматривались в случае выхода в Бундеслигу и фиксированное количество матчей, но «Ростов» отказался. Шомуродовым интересовался и ЦСКА – об этом «Чемпионату» говорил Роман Бабаев, – но тут уже не согласилась сторона игрока. Зимой «Штутгарт» снова вернулся, но снова получил отказ. Летом «Ростов» отказал ещё «Генту», но дал согласие на трансфер в «Дженоа».



– Алексей Ионов переходил в «Ростов» из «Динамо» в статусе свободного агента, а этим летом ушёл в «Краснодар» за €3,5 млн, подписав контракт до весны 2023 года. Клуб потерял одного из лидеров, но зато заработал.



– Евгения Чернова «Ростов» тоже брал как свободного агента (защитник перешёл из «Зенита» прошлой зимой), а отдал в «Краснодар» за €3 млн при трансферной стоимости в €2,8 млн.

– Бактийор Зайнутдинов полтора года назад обошёлся «Ростову» в €125 тыс, хотя tranfermarkt тогда оценивал его в €1,2 млн. Клуб предлагал полузащитнику продлить контракт на четыре года, да и Карпин не хотел отпускать талантливого казаха в ЦСКА – пришлось даже подключаться Евгению Гинеру. Пишут, что московский клуб узнал о клаусуле в €2 млн, активировал её, и игрок всё же ушёл.



– Александр Зуев принёс «Ростову» €1,5 млн – «Рубин» воспользовался опцией выкупа. Защитника так же когда-то выкупил у «Спартака» ростовский клуб, только за €500 тыс.



– Дмитрий Чистяков год назад обошёлся «Ростову» в €125 тысяч, сейчас ушёл в аренду в «Зенит» за €400 тыс. Взамен ростовский клуб выкупил у петербуржского клуба Дениса Терентьева за €300 тыс.

Очень странный трансфер «Зенита». Чистяков был нужен под Лигу чемпионов, а не для РПЛ Петербургский клуб слишком поздно вернул своего воспитанника.

Но заработать удалось не на всех: Антон Салетрос спустя несколько аренд уехал в Норвегию за €350 тыс, хотя покупали его за €600 тыс; Видар Орн Кьяртанссон, купленный летом 2018 года за €2,5 млн, уехал в норвежский клуб свободным агентом; Бьёрн Сигурдарссон переходил за €2 млн, ушёл в статусе свободного агента.

Одна из нынешних инвестиций уже сработала: шведский полузащитник Понтус Альмквист, которого «Ростов» купил за €3,75 млн при стоимости в €250 тыс, уже подорожал до €2,5 млн. И это он ещё даже на поле не выходил!

10 самых подорожавших футболистов РПЛ. Половина – из ЦСКА и «Спартака» А вот у «Зенита» всё скромнее.

– Кэнто Хасимото взяли из «Токио» за €800 тыс при трансферной стоимости в €1,2 млн, а уже сейчас он стоит €2 млн. Японец мощно начал сезон в новом клубе, принеся команде две победы и двинув к личному рекорду по голам.



– 18-летним Армином Гиговичем, по словам его агента, интересовались «Юве», «Аякс», «ПСЖ» и «Арсенала», но оказался в «Ростове», потому что Карпин сказал, что верит в игрока и даст ему игровое время. «Клуб сделал большую работу, чтобы его подписать», — сказал представитель футболиста. Шведа взяли за €1,5 млн при трансферной стоимости в €800 тыс. Сейчас Transfermarkt оценивает его в €1 млн.

– На 19-летнего Давида Тошевски претендовали, по сообщениям СМИ, «Лилль», «Монако», «Дженоа», «Интер» и «Андерлехт», но выбрал «Ростов». Его агент никак не комментировал трансфер, но, вероятно, и в данном случае сработала гарантия выхода на поле. Македонец обошёлся клубу в €1 млн при трансферной стоимости в €800 тыс.



Помимо молодых футболистов, которые в потенциале должны раскрыться и подорожать, взяли и опытных игроков: из «Сочи» в статусе свободного агента пришёл Дмитрий Полоз; бесплатно подписали защитника сборной Норвегии Хайтама Алеесами, который выступал за «Амьен», «Гетеборг» и «Палермо»; взяли Владимира Обухова за €700 тыс.



Что имеем: «Ростов» обновился, при этом заработав и заложив фундамент для будущего дохода. Естественно, сейчас сложно сказать, будут ли нынешние вложения так же хороши, как и предыдущие – для таких выводов нужно время, причём не месяц и даже не полгода. Но и говорить о том, что «распродажа лидеров» (что в целом не совсем так, потому что костяк в лице Сергея Песьякова, Павла Мамаева и Романа Ерёменко остался) и закупка молодых футболистов отрицательно скажется на результате, тоже – он и до этого был не особо. В общем, на новую команду Карпина посмотреть будет интересно. Как и на то, будет ли стратегия «купить недорого-раскрыть-продать и заработать» работать и в этот раз.