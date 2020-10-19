10 самых дорогих «летних» покупок клубов РПЛ. Больше всех постарался ЦСКА

Подводя итоги летнего трансферного окна в РПЛ, нельзя не рассказать о самых дорогих переходах. По сравнению с прошлым годом клубы потратили почти в два раза меньше (128 и 237 млн евро соответственно), поэтому и крупных сделок было не так много. Всему виной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Финансовые проблемы возникли даже у богатых клубов, что уж говорить о тех, кто живёт по средствам. Больше всех с точки зрения количества покупок постарался ЦСКА, оформивший сразу три крупные сделки.

10. Понтус Альмквист, «Норрчёпинг» – «Ростов»

Сумма трансфера: 3,75 млн евро

Фото: instagram.com/almqvistarn

Из числа ведущих клубов страны «Ростов», пожалуй, претерпел самые большие изменения. По данным Transfermarkt, клуб покинули сразу 20 игроков, из которых как минимум пятеро считались основными: Шомуродов, Ионов, Чернов, Чистяков, Попов. На смену былому костяку пришли интересные легионеры. В частности, за «Ростов» уже забивает японец Кенто Хасимото.



Самой же дорогой покупкой «Ростова» является Понтус Альмквист, игрок молодёжной сборной Швеции. Недавно хавбек оформил дубль в ворота итальянцев, чем вызвал к себе интерес со стороны клубов Серии А. Для «Норрчёпинга» более выгодным оказалось предложение россиян. Удивляться такому трансферу не стоит – «Ростов» просто продолжает осваивать скандинавский рынок. Одной из главных звёзд дончан сейчас является Матиас Норманн, ранее успешно за клуб выступали Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон.

9. Александр Соболев, «Крылья Советов» – «Спартак»

Сумма трансфера: 4,5 млн евро

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартак», как и ожидалось, выкупил Соболева после аренды из «Крыльев Советов». Александр неплохо проявил себя в концовке прошлого сезона: 13 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи. В этом году Соболев забил 4 мяча, а также оформил 2 ассиста. Хорошее приобретение для красно-белых.

После ухода Зе Луиша «Спартаку» не хватало мощного форварда, способного цепляться за верховые мячи. Конечно, Понсе хорош «на втором этаже», но аргентинец всё-таки уступает Соболеву в умении играть головой. По данным Whoscored, Эсекьель вступает в верховые единоборства 4,4 раза в среднем за матч, из которых лишь 2,6 являются успешными. Показатели россиянина – 8,2 и 5,3 соответственно.

8. Франсуа Камано, «Бордо» – «Локомотив»

Сумма трансфера: 5,5 млн евро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пару лет назад Камано отжигал в чемпионате Франции. Гвинеец, кстати, успел застать в «Бордо» Малкома, ныне представляющего «Зенит». Теперь два бывших одноклубника выступают в РПЛ. Бразилец пока нестабилен и только ищет свою игру, равно как и Франсуа: он успел провести 7 матчей за «Локо», но абсолютно ничем не запомнился. Вдобавок ко всему прочему, Камано заболел коронавирусом. Надеемся, что Франсуа сможет прийти в себя.

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7. Зе Луиш, «Порту» – «Локомотив»

Сумма трансфера: 7 млн евро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Год назад Зе Луиш, казалось, отправился на повышение, став игроком «Порту». Экс-спартаковец здорово начинал в Португалии: забил «Краснодару» в квалификации ЛЧ, оформил хет-трик в чемпионате (матч с «Виторией», 4:0). После яркого старта Зе Луиш сбавил обороты: из-за травм он пропустил 11 матчей, окончательно потеряв место в основе. Теперь форвард вернулся в Россию, на этот раз – в «Локомотив». «Если забью

«Спартаку», то праздновать гол не буду. Я очень уважаю клуб и фанатов», – признался Зе Луиш. В первом же матче за «Локо» он отметился голевой передачей.

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6. Бруно Фукс, «Интернасьонал» – ЦСКА

Сумма трансфера: 8 млн евро

Фото: pfc-cska.com

То, что ЦСКА требуется усиление состава, было видно ещё в прошлом сезоне. Одну из проблемных зон – центр защиты – «армейцы» планировали закрыть Бруно Фуксом. Как поведал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, клуб долго наблюдал за бразильцем. «Он молодой футболист, с перспективой. У него хороший первый пас, что важно при позиционной атаке. Он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», – сказал наставник «армейцев». Своих лучших качеств Бруно пока что не показал: в первом же матче за ЦСКА он получил травму бедра, пропустив в итоге больше месяца. Фукс почти восстановился, но получил рецидив накануне матча с «Динамо». Теперь бразильца ждут в общей группе не раньше декабря.

5. Никола Моро, «Динамо» (Загреб) – «Динамо» (Москва)

Сумма трансфера: 8,5 млн евро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даже немного удивительно, как «Динамо» удалось купить Моро. Год назад за талантливым хорватом наблюдал «Милан», где спортивным директором в ту пору был Звонимир Бобан. Летом 2020 года Никола едва не оказался в киевском «Динамо», но москвичи перебрили их предложение. Моро – центральный полузащитник, выступает за молодёжную сборную Хорватии. В квалификации к Евро-2021 он неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой. Никола принял участие в 9 встречах «Динамо», а вчера забил свой дебютный мяч, поразив ворота ЦСКА дальним ударом.

Шварцу это вряд ли понравилось. «Динамо» проиграло ЦСКА впервые с апреля 2016-го Динамовцы уступили в дерби перед приездом нового главного тренера.

4. Адольфо Гайч, «Сан-Лоренсо» – ЦСКА

Сумма трансфера: 8,5 млн евро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гайч, как и другой новичок ЦСКА Фукс, начал свою карьеру в РПЛ не очень удачно. Лишь раз Адольфо появился в основном составе «армейцев» – в остальных случаях он либо выходил на замену, либо оставался на скамейке запасных. На счету аргентинца при этом ни одного результативного действия. Конечно, можно списать это на проблемы адаптации, но слишком уж нахваливали Гайча за его выступления на родине. Ждали от него большего, и желательно с ходу, «без раскачки».

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3. Чидера Эджуке, «Херенвен» – ЦСКА

Сумма трансфера: 11,5 млн евро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом году нигериец неплохо проявил себя в «Херенвене»: 29 матчей, 10 голов и 6 результативных передач. Эджуке не зря сравнивают с Ахмедом Мусой, бывшим форвардом ЦСКА. Скорость, техника, хороший удар и голевое чутьё – всё это есть у Чидеры. Муса, кстати, также приходил в «армейский» клуб из Голландии, где выступал за «Венло». Эджуке успел дважды забить, причём оба раза в дерби – со «Спартаком» и «Динамо». Если так продолжится и дальше, то нигериец наверняка станет любимцем среди фанатов ЦСКА.

2. Деян Ловрен, «Ливерпуль» — «Зенит»

Сумма трансфера: 12 млн евро

Фото: РИА Новости

Хорватский защитник в последние годы почти не играл в «Ливерпуле». Для Ловрена переход в «Зенит» – отличная возможность красиво «доиграть», принять участие в еврокубках и побороться за трофеи. Так же, как это сделал Бранислав Иванович, который перешёл в скромный по меркам АПЛ «Вест Бромвич». В первых матчах Деян действовал уверенно, подтверждая свой высокий уровень. Главное для хорвата – избежать травм, ведь их в «Ливерпуле» было немало.

Ловрен дебютировал очень достойно. Его зря обвиняют в пропущенном голе Главную ошибку хорват совершил вовсе не в эпизоде с ударом Чорлуки. Разбираем игру самого звёздного из летних новичков РПЛ.

1. Вендел, «Спортинг» — «Зенит»

Сумма трансфера: 20 млн евро

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» в третий раз за последние четыре года стал автором самого дорого трансфера, если брать в расчёт летнее трансферное окно РПЛ. Игру Вендела как нельзя лучше описал бывший игрок «Спортинга» Сезар Пратес. «Это действительно большой талант, – сказал он. – По стилю Вендел похож на Луку Модрича. Во «Флуминенсе» он выстраивал игру команды. У Вендела замечательные качества – скорость, удар, техника. Его физические качества позволяют быстро переключаться с атаки на оборону. Он настоящий игрок типа box-to-box».



Безусловно, Вендел воспринимается в «Зените» как усиление под Лигу чемпионов. В перспективе центр полузащиты Барриос-Вендел может стать сильнейшим среди всех команд РПЛ. Вильмар способен нивелировать не самые сильные качества бразильца – игру в отборе, выбор позиции при обороне. Вендел, в свою очередь, будет разгонять атаки, будь то дриблинг или передачи в финальную треть поля. Но это лишь на бумаге. Как будет на самом деле, узнаем совсем скоро.